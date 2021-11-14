Правительство готовит новые штрафы для предприятий

Российское правительство собирается ввести наказания для предприятий, расположенных в 12 самых грязных городах страны, в числе которых Челябинск, Магнитогорск, Норильск, Нижний Тагил и другие. Об этом сообщается в протоколе зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» компании, находящиеся в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, должны будут снизить выбросы в атмосферу на 20% к 2024 году, передают «Известия». Минприроды и Росприроднадзору поручено предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Росприродназдоре опубликовали список самых грязных городов России. Представитель Магнитогорского металлургического комбината заявил о снижении количества выбросов на 23% за 4 года. Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 заявил о серьезных проблемах с климатом в стране.
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