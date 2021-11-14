14 ноября 2021

Правительство готовит новые штрафы для предприятий

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, дым, мусор, трубы, трубы дымят, тбо, отходы, хлам, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, заводы, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
Загрязняющим предприятиям грозят санкции, если они не снизят количество выбросов Фото:

Российское правительство собирается ввести наказания для предприятий, расположенных в 12 самых грязных городах страны, в числе которых Челябинск, Магнитогорск, Норильск, Нижний Тагил и другие. Об этом сообщается в протоколе зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» компании, находящиеся в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, должны будут снизить выбросы в атмосферу на 20% к 2024 году, передают «Известия». Минприроды и Росприроднадзору поручено предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования.

Ранее URA.RU сообщало, что в Росприродназдоре опубликовали список самых грязных городов России. Представитель Магнитогорского металлургического комбината заявил о снижении количества выбросов на 23% за 4 года. Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 заявил о серьезных проблемах с климатом в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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