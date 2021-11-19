В Госдуме новую фракцию обвинили в защите интересов властей

Парламентарий считает, что Нечаев обслуживает интересы правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил лидера фракции «Новые люди» в обслуживании интересов правительства России. Об этом справедливоросс заявил в своем Twitter.

«Новые ли люди? Руководитель новой фракции ГД Алексей Нечаев вряд ли обещал своим избирателям отстаивать и защищать интересы Правительства. Но именно этим он каждое заседание и занимается», — написал Миронов.

Он также рассказал, что Нечаев на заседаниях думы хает справедливые инициативы эсеров, а при этом боготворит правительство. По итогам сентябрьских парламентских выборов партия «Новые люди» набрала 5,32% голосов избирателей и преодолела порог для прохождения в Госдуму, получив 15 мандатов в Госдуме.

В центральный аппарат партии «Новые люди» направлен официальный запрос. Реакция руководства фракции на обвинения на момент публикации неизвестна.

Ранее Миронов заявлял, что профицит бюджета в 2,1 трлн рублей необходимо направить на отмену пенсионной реформы. Парламентарий назвал повышение пенсионного возраста антинародным и предложил отменить реформу, возобновив индексацию работающим пенсионерам.