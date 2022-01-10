Кардиолог Минздрава назвал опасные последствия COVID для сердца

Коронавирус повышает риск возникновения инфаркта, коронарного синдрома у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
«У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые уже имеют сердечно-сосудистые заболевания, повышается риск развития осложнений. Если идет речь об ишемической болезни сердца, то повышаются риски острого коронарного синдрома или, другими словами, инфаркта миокарда. Если у пациента есть нарушения сердечного ритма, то повышается вероятность учащения этих нарушений. Если речь идет о сердечной недостаточности, то повышается вероятность развития декомпенсации. Коронавирусная инфекция сопровождается повышением рисков тромботических и тромбоэмболических осложнений», — пояснил Сергей Бойцов.
Также собеседник агентства перечислил главные факторы развития данных осложнений. «В первую очередь, это связано с наличием сердечно-сосудистых заболеваний. Но это также связано с фактором возраста и ожирения», — отметил кардиолог. Академик объяснил, что снизить вероятность возникновения осложнений поможет вакцинация от коронавируса с последующей ревакцинацией.
Основными признаками образования тромбов являются отеки, изменение цвета кожи и судороги. Для уменьшения риска их образования необходимо следить за питьевым режимом, вести здоровый образ жизни, больше ходить, а также пользоваться компрессионным трикотажем.
Коронавирус повышает риск возникновения инфаркта, коронарного синдрома у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. «У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые уже имеют сердечно-сосудистые заболевания, повышается риск развития осложнений. Если идет речь об ишемической болезни сердца, то повышаются риски острого коронарного синдрома или, другими словами, инфаркта миокарда. Если у пациента есть нарушения сердечного ритма, то повышается вероятность учащения этих нарушений. Если речь идет о сердечной недостаточности, то повышается вероятность развития декомпенсации. Коронавирусная инфекция сопровождается повышением рисков тромботических и тромбоэмболических осложнений», — пояснил Сергей Бойцов. Также собеседник агентства перечислил главные факторы развития данных осложнений. «В первую очередь, это связано с наличием сердечно-сосудистых заболеваний. Но это также связано с фактором возраста и ожирения», — отметил кардиолог. Академик объяснил, что снизить вероятность возникновения осложнений поможет вакцинация от коронавируса с последующей ревакцинацией. Основными признаками образования тромбов являются отеки, изменение цвета кожи и судороги. Для уменьшения риска их образования необходимо следить за питьевым режимом, вести здоровый образ жизни, больше ходить, а также пользоваться компрессионным трикотажем.