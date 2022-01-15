«Госуслуги» усовершенствовали защиту от мошенников

Теперь для смены пароля пользователю потребуется назвать номер СНИЛС, ИНН или паспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Служба поддержки портала «Госуслуги» разработала усиленную защиту аккаунтов. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ. Теперь система при смене пароля запрашивает дополнительные сведения: номер СНИЛС, ИНН или серию и номер паспорта.

«Служба поддержки госуслуг уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код („капчу“), а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS», — рассказали URA.RU в пресс-службе Минцифры РФ.

В ведомстве предупредили, что одноразовый код никому нельзя сообщать. Ранее с помощью него мошенники могли получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Для этого они вводили номер жертвы, а после звонили пользователю и просили продиктовать код, полученный в СМС. После этого мошенники могут сгенерировать новый пароль, а пользователь потеряет доступ к своему аккаунту.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что злоумышленники предлагают россиянам привязать QR-код к странице на «Госуслугах». Они звонят пользователям и просят назвать их код из СМС, чтобы попасть в личный кабинет жертвы. Таким образом они получают доступ к личным данным пользователя.

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