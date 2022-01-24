24 января 2022

Валуев: запреты Украины помогут РФ выиграть на Олимпиаде в Пекине

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, медали олимпиады
Депутат Госдумы: запреты Украины только помогут россиянам выиграть на Олимпиаде Фото:

Запрет украинский властей, касающийся того, что российским спортсменам нельзя находиться рядом с российскими атлетами на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры, только поможет России победить на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение выразил депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине в силу того, что их спортсмены будут жутко переживать из-за ограничений — языковых, дистанционных, и не дай бог кто сфотографирует ближе двух метров украинского и российского атлета. Тогда на спортсменов будут возложены определенные санкции, о которых их спортивные чиновники перед отправкой в Пекин предупредили», — передал Валуев ТАСС.

Валуев считает, что за украинских спортсменов должны переживать украинские граждане. Он призвал их «обратиться к людям, которых выбрали», чтобы те прекратили «дергать» спортсменов ради их же спокойствия на самой Олимпиаде.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале написала о том, что Россия ожидает провокаций от правительств США и Украины. По ее словам, они могут быть как военными, так и информационными.

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Запрет украинский властей, касающийся того, что российским спортсменам нельзя находиться рядом с российскими атлетами на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры, только поможет России победить на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение выразил депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. «Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине в силу того, что их спортсмены будут жутко переживать из-за ограничений — языковых, дистанционных, и не дай бог кто сфотографирует ближе двух метров украинского и российского атлета. Тогда на спортсменов будут возложены определенные санкции, о которых их спортивные чиновники перед отправкой в Пекин предупредили», — передал Валуев ТАСС. Валуев считает, что за украинских спортсменов должны переживать украинские граждане. Он призвал их «обратиться к людям, которых выбрали», чтобы те прекратили «дергать» спортсменов ради их же спокойствия на самой Олимпиаде. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале написала о том, что Россия ожидает провокаций от правительств США и Украины. По ее словам, они могут быть как военными, так и информационными.
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