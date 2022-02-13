Россиянам рассказали о новой пенсионной «афере». «Воровство на законных основаниях»

14 февраля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

У россиян своруют триллионы рублей, считает журналист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Министерство финансов РФ планирует реализацию еще одного этапа пенсионной реформы, вследствие которого граждане РФ могут потерять триллионы рублей будущих пенсий. Об этом заявил журналист Юрий Пронько. «Они хотят завершить аферу, в результате которой граждане России лишатся нескольких триллионов рублей из своих будущих пенсий. На этот раз, по сведениям наших источников, гражданам страны могут предложить два варианта: либо перевод денежных средств в один из НПФ (негосударственный пенсионный фонд — прим. URA.RU), либо конвертацию живых рублей в некие баллы Пенсионного фонда России», — заявил журналист в эфире телеканала «Царьград». Пронько отметил, что Минфин не уточняет, какие баллы будут использоваться и каков курс обмена, намекая на то, что чиновникам есть, что скрывать. «Согласитесь, изымать сотни миллиардов и не отвечать за свои действия перед ныне работающими гражданами — это очень удобная позиция. Происходит воровство на абсолютно законных основаниях», — отметил журналист. Ранее доктор экономических наук Константин Ордов объяснил главную несправедливость пенсионной реформы. По мнению экономиста, она заключается в том, что россиян делят на работающих и неработающих. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство финансов РФ планирует реализацию еще одного этапа пенсионной реформы, вследствие которого граждане РФ могут потерять триллионы рублей будущих пенсий. Об этом заявил журналист Юрий Пронько. «Они хотят завершить аферу, в результате которой граждане России лишатся нескольких триллионов рублей из своих будущих пенсий. На этот раз, по сведениям наших источников, гражданам страны могут предложить два варианта: либо перевод денежных средств в один из НПФ (негосударственный пенсионный фонд — прим. URA.RU), либо конвертацию живых рублей в некие баллы Пенсионного фонда России», — заявил журналист в эфире телеканала «Царьград». Пронько отметил, что Минфин не уточняет, какие баллы будут использоваться и каков курс обмена, намекая на то, что чиновникам есть, что скрывать. «Согласитесь, изымать сотни миллиардов и не отвечать за свои действия перед ныне работающими гражданами — это очень удобная позиция. Происходит воровство на абсолютно законных основаниях», — отметил журналист. Ранее доктор экономических наук Константин Ордов объяснил главную несправедливость пенсионной реформы. По мнению экономиста, она заключается в том, что россиян делят на работающих и неработающих.