В VK высмеяли экскурсии для тюменцев на курганские заводы. «Хоррор-квесты вышли на новый уровень»

15 февраля 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Туры на курганские заводы готовы проводить представители двух тюменских компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане некоторые горожане удивились тому, что для тюменцев будут проводить экскурсии на местных заводах, и назвали это «хоррор-квестом». Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте». «Хоррор-квесты вышли на новый уровень! Гениально привозить тюменцев и пугать нашими зарплатами и условиями труда», — написал пользователь Алексей Коростин в группе «Типичный Курган». Другие пользователи в комментариях под тем же постом стали предлагать, какие заводы можно показать туристам. На момент написания новости самым популярным был вариант пользователя Кати Семилетовой. Она предложила отвезти тюменцев на пивоваренный завод. Одним из самых популярных под постом был комментарий пользователя Александра Бирюкова, который предложил показать завод в Варгашинском районе. В январе губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что на завод в этом районе не могут найти специалистов, хотя на предприятии готовы платить рабочим 77 000 рублей в месяц. Позже жители региона написали в соцсетях, что не нашли на этом заводе вакансии с такой зарплатой. Ранее стало известно, что представители двух компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Туристов, в том числе, готовы встречать на «Курганмашзаводе», «Курганприборе», пивзаводе «Зауральские напитки» и мясокомбинате «Велес». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане некоторые горожане удивились тому, что для тюменцев будут проводить экскурсии на местных заводах, и назвали это «хоррор-квестом». Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте». «Хоррор-квесты вышли на новый уровень! Гениально привозить тюменцев и пугать нашими зарплатами и условиями труда», — написал пользователь Алексей Коростин в группе «Типичный Курган». Другие пользователи в комментариях под тем же постом стали предлагать, какие заводы можно показать туристам. На момент написания новости самым популярным был вариант пользователя Кати Семилетовой. Она предложила отвезти тюменцев на пивоваренный завод. Одним из самых популярных под постом был комментарий пользователя Александра Бирюкова, который предложил показать завод в Варгашинском районе. В январе губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что на завод в этом районе не могут найти специалистов, хотя на предприятии готовы платить рабочим 77 000 рублей в месяц. Позже жители региона написали в соцсетях, что не нашли на этом заводе вакансии с такой зарплатой. Ранее стало известно, что представители двух компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Туристов, в том числе, готовы встречать на «Курганмашзаводе», «Курганприборе», пивзаводе «Зауральские напитки» и мясокомбинате «Велес».