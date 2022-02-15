В Кургане некоторые горожане удивились тому, что для тюменцев будут проводить экскурсии на местных заводах, и назвали это «хоррор-квестом». Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте».
«Хоррор-квесты вышли на новый уровень! Гениально привозить тюменцев и пугать нашими зарплатами и условиями труда», — написал пользователь Алексей Коростин в группе «Типичный Курган».
Другие пользователи в комментариях под тем же постом стали предлагать, какие заводы можно показать туристам. На момент написания новости самым популярным был вариант пользователя Кати Семилетовой. Она предложила отвезти тюменцев на пивоваренный завод.
Одним из самых популярных под постом был комментарий пользователя Александра Бирюкова, который предложил показать завод в Варгашинском районе. В январе губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что на завод в этом районе не могут найти специалистов, хотя на предприятии готовы платить рабочим 77 000 рублей в месяц. Позже жители региона написали в соцсетях, что не нашли на этом заводе вакансии с такой зарплатой.
Ранее стало известно, что представители двух компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Туристов, в том числе, готовы встречать на «Курганмашзаводе», «Курганприборе», пивзаводе «Зауральские напитки» и мясокомбинате «Велес».
В Кургане некоторые горожане удивились тому, что для тюменцев будут проводить экскурсии на местных заводах, и назвали это «хоррор-квестом». Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте». «Хоррор-квесты вышли на новый уровень! Гениально привозить тюменцев и пугать нашими зарплатами и условиями труда», — написал пользователь Алексей Коростин в группе «Типичный Курган». Другие пользователи в комментариях под тем же постом стали предлагать, какие заводы можно показать туристам. На момент написания новости самым популярным был вариант пользователя Кати Семилетовой. Она предложила отвезти тюменцев на пивоваренный завод. Одним из самых популярных под постом был комментарий пользователя Александра Бирюкова, который предложил показать завод в Варгашинском районе. В январе губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что на завод в этом районе не могут найти специалистов, хотя на предприятии готовы платить рабочим 77 000 рублей в месяц. Позже жители региона написали в соцсетях, что не нашли на этом заводе вакансии с такой зарплатой. Ранее стало известно, что представители двух компаний из Тюмени планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Туристов, в том числе, готовы встречать на «Курганмашзаводе», «Курганприборе», пивзаводе «Зауральские напитки» и мясокомбинате «Велес».