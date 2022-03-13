13 марта 2022

Инвестор раскрыла, как быстро погасить ипотеку

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Ксения Аверс рекомендовала открыть валютный счет для более быстрого погашения потеки Фото:

Для погашения ипотеки можно использовать долларовый вклад, открытого в том банке, где был оформлен кредит. Об этом заявила инвестор, предприниматель, финансовый эксперт Ксения Аверс.

«Гражданам, у которых есть ипотека, следует открыть валютный счет в том же банке, где они брали кредит на покупку жилья. Внутри банковского приложения можно конвертировать рубли в доллары США. Либо, если уже есть доллары, их можно оставить на вкладе в этом же банке с возможностью досрочного полного снятия», — сказала Аверс в разговоре с «Известиями».

Инвестор отметила, что данная схема сработает из-за роста курса доллара. «Условно, если на вкладе было 500 тысяч рублей, то потом это будет 700—800 тысяч», — сказала она.

Ранее в Госдуме обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что не смотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.

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Для погашения ипотеки можно использовать долларовый вклад, открытого в том банке, где был оформлен кредит. Об этом заявила инвестор, предприниматель, финансовый эксперт Ксения Аверс. «Гражданам, у которых есть ипотека, следует открыть валютный счет в том же банке, где они брали кредит на покупку жилья. Внутри банковского приложения можно конвертировать рубли в доллары США. Либо, если уже есть доллары, их можно оставить на вкладе в этом же банке с возможностью досрочного полного снятия», — сказала Аверс в разговоре с «Известиями». Инвестор отметила, что данная схема сработает из-за роста курса доллара. «Условно, если на вкладе было 500 тысяч рублей, то потом это будет 700—800 тысяч», — сказала она. Ранее в Госдуме обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что не смотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.
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