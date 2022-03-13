Инвестор раскрыла, как быстро погасить ипотеку

14 марта 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Ксения Аверс рекомендовала открыть валютный счет для более быстрого погашения потеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для погашения ипотеки можно использовать долларовый вклад, открытого в том банке, где был оформлен кредит. Об этом заявила инвестор, предприниматель, финансовый эксперт Ксения Аверс. «Гражданам, у которых есть ипотека, следует открыть валютный счет в том же банке, где они брали кредит на покупку жилья. Внутри банковского приложения можно конвертировать рубли в доллары США. Либо, если уже есть доллары, их можно оставить на вкладе в этом же банке с возможностью досрочного полного снятия», — сказала Аверс в разговоре с «Известиями». Инвестор отметила, что данная схема сработает из-за роста курса доллара. «Условно, если на вкладе было 500 тысяч рублей, то потом это будет 700—800 тысяч», — сказала она. Ранее в Госдуме обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что не смотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для погашения ипотеки можно использовать долларовый вклад, открытого в том банке, где был оформлен кредит. Об этом заявила инвестор, предприниматель, финансовый эксперт Ксения Аверс. «Гражданам, у которых есть ипотека, следует открыть валютный счет в том же банке, где они брали кредит на покупку жилья. Внутри банковского приложения можно конвертировать рубли в доллары США. Либо, если уже есть доллары, их можно оставить на вкладе в этом же банке с возможностью досрочного полного снятия», — сказала Аверс в разговоре с «Известиями». Инвестор отметила, что данная схема сработает из-за роста курса доллара. «Условно, если на вкладе было 500 тысяч рублей, то потом это будет 700—800 тысяч», — сказала она. Ранее в Госдуме обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что не смотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.