Судья ЕСПЧ раскрыл, когда в России появится смертная казнь

26 марта 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Дедов уверенно заявил, что в ближайшие полгода России это не грозит Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Смертная казнь может появиться в России не раньше, чем через полгода. Об этом заявил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов. «Формально еще не было денонсации Европейской конвенции по правам человека. Если ее нет, то после выхода государства из совета Европы еще шесть месяцев обязательства государства сохраняются. Исходя из этих положений, можно сказать, что еще полгода смертная казнь не может быть введена», — передал Дедов telegram-каналу « Радиоточка НСН ». Дмитрий Дедов сообщил, что присутствие РФ в Совете Европы обеспечивало бы мораторий на смертную казнь в стране. По его словам, для того, чтобы вернуть наказание, необходимо будет провести много процедур. Дедов резюмировал: «Возвращения смертной казни, конечно, не хотелось бы», — резюмировал судья ЕСПЧ. После объявления о начале спецоперации РФ на Украине Совет Европы заявил, что права России в организации временно приостановлены. На это заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что это хорошая возможность восстановить смертную казнь для опаснейших преступников. Позже он добавил, что в России нет ограничений для возвращения этого вида наказания. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова настояла на том, что из-за приостановления членства России в Совете Европы в стране смертная казнь не появится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смертная казнь может появиться в России не раньше, чем через полгода. Об этом заявил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов. «Формально еще не было денонсации Европейской конвенции по правам человека. Если ее нет, то после выхода государства из совета Европы еще шесть месяцев обязательства государства сохраняются. Исходя из этих положений, можно сказать, что еще полгода смертная казнь не может быть введена», — передал Дедов telegram-каналу «Радиоточка НСН». Дмитрий Дедов сообщил, что присутствие РФ в Совете Европы обеспечивало бы мораторий на смертную казнь в стране. По его словам, для того, чтобы вернуть наказание, необходимо будет провести много процедур. Дедов резюмировал: «Возвращения смертной казни, конечно, не хотелось бы», — резюмировал судья ЕСПЧ. После объявления о начале спецоперации РФ на Украине Совет Европы заявил, что права России в организации временно приостановлены. На это заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что это хорошая возможность восстановить смертную казнь для опаснейших преступников. Позже он добавил, что в России нет ограничений для возвращения этого вида наказания. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова настояла на том, что из-за приостановления членства России в Совете Европы в стране смертная казнь не появится.