Кадыров заявил о важном маневре чеченских военных на Украине. «Живым не уйдет никто»

02 апреля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Чеченские военнослужащие начали штурм мариупольского завода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе, в котором обосновались националисты. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Доблестные бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого БРАТА, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия. У нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение. Час расплаты за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок. Живым никто не уйдет, так как это зло должно быть уничтожено на корню», — написал Кадыров. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики. В Мариуполе националисты устраивают огневые точки прямо в квартирах, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе, в котором обосновались националисты. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Доблестные бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого БРАТА, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия. У нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение. Час расплаты за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок. Живым никто не уйдет, так как это зло должно быть уничтожено на корню», — написал Кадыров. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики. В Мариуполе националисты устраивают огневые точки прямо в квартирах, пишет RT.