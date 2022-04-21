В Германии обвинили «Машу и Медведя» в российской пропаганде

В образе Маши и волков обозреватель Welt увидел олицетворение «плачущих старушек Мариуполя» и беженцев Фото: AP/TASS

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обозреватель немецкого издания Welt Эльмар Крекелер назвал пропагандистским российский мультсериал «Маша и Медведь». В образе главной героини произведения Маши он увидел «плачущих старушек Мариуполя» и, одновременно, олицетворение «западного упадка». Медведь, по мнению журналиста, специально сделан «милым и толерантным», чтобы «дети на западе не так ненавидели Россию».

«И все же смотришь на „Машу и Медведя“ с тошнотой. Все начинается с самой Маши, которая настолько типична в образе начинающей тетушки с фартуком и платком, что по крайней мере я не могу смотреть на нее, не думая о плачущих старушках Мариуполя. И это продолжается с двумя волками, чья разбитая машина скорой помощи в конце концов лежит на обочине дороги, как пуленепробиваемая машина беженцев», — пишет Эльмар Крекелер в своем фельетоне для Welt.

По мнению журналиста, в России Маша также олицетворяет «западный упадок», поскольку иногда подвергается жесткой критике со стороны консерваторов. При этом он называет персонажа мультфильма «анархистской поборницей феминизма», а медведя представляет как «милого и толерантного». По его мнению, это необходимо для того, чтобы «дети на западе не так ненавидели Россию (символ: медведь!)».

При этом Крекелер не советует запрещать мультфильм «Маша и Медведь». «Запрет на Машу играет только на руку путинской пропаганде, как и запреты Достоевского или Толстого и отмена спектаклей „Щелкунчик“», — пишет журналист.

Ранее страны Запада начали массового вводить запрет на русскую культуру из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Миланский университет Бикокка отменил лекции по творчеству русского писателя Федора Достоевского. Театр «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке приостановил работу с артистами и учреждениями, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина. Российский лидер заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По словам президента, так США и Евросоюз пытаются «отменить Россию».

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