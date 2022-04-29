Врач Токарев назвал новый неприятный симптом постковида

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Недомогание может вызвать прием лекарств, считает Сергей Токарев Фото:
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Коронавирус COVID-19

У переболевших COVID могут появиться приступы тошноты. Они могут быть связаны с поражением ЖКТ, неврологическими нарушениями, а также стать побочным эффектом лекарств от коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Тошнота может развиваться на фоне коронавирусной инфекции по ряду причин. Основной из них является прямое поражение вирусом клеток желудочно-кишечного тракта. Она также может сопутствовать интоксикации, то есть сопровождать острый период болезни вместе с угнетением аппетита на фоне астении», — сообщил Сергей Токарев.

По его словам, данный побочный эффект может быть связан и с препаратами, который пациент принимал во время коронавируса. «Тошнота может стать побочным эффектом ряда лекарственных средств, применяемых для лечения COVID, начиная с жаропонижающих. И, наконец, тошнота может стать следствием неврологических нарушений, тогда она может сохраняться более длительно и являться компонентом постковидного синдрома», — объяснил главный профилактолог УрФО.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сказал, что люди могут не замечать, что заболевают «стелс-омикроном», так как у многих он проходит бессимптомно. При этом через несколько месяцев у переболевших возникает усталость, тошнота, они начинают забывать слова и терять профессиональные навыки.

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У переболевших COVID могут появиться приступы тошноты. Они могут быть связаны с поражением ЖКТ, неврологическими нарушениями, а также стать побочным эффектом лекарств от коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Тошнота может развиваться на фоне коронавирусной инфекции по ряду причин. Основной из них является прямое поражение вирусом клеток желудочно-кишечного тракта. Она также может сопутствовать интоксикации, то есть сопровождать острый период болезни вместе с угнетением аппетита на фоне астении», — сообщил Сергей Токарев. По его словам, данный побочный эффект может быть связан и с препаратами, который пациент принимал во время коронавируса. «Тошнота может стать побочным эффектом ряда лекарственных средств, применяемых для лечения COVID, начиная с жаропонижающих. И, наконец, тошнота может стать следствием неврологических нарушений, тогда она может сохраняться более длительно и являться компонентом постковидного синдрома», — объяснил главный профилактолог УрФО. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сказал, что люди могут не замечать, что заболевают «стелс-омикроном», так как у многих он проходит бессимптомно. При этом через несколько месяцев у переболевших возникает усталость, тошнота, они начинают забывать слова и терять профессиональные навыки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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