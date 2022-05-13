Болгары высмеяли новый памятник украинской матери

13 мая 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Памятник «Крик украинской матери» вызвал смех (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Болгары высмеяли памятник кричащей женщины, посвященный конфликту на Украине. Пользователи болгарского сайта Dnes назвали его уродливым и ужасным. «Этот памятник, как из фильма ужасов. Это больше похоже на то вопиющее „что-то“ в Европейском парламенте», — пишет пользователь Виктор Цонков. «Это ужасное и уродливое творение — отстой. В 1944-м люди не были счастливее, но их лица были прекрасны, фигуры стояли, излучали силу, устремленность и веру в себя и в победу», — считает пользователь с ником УДУ. Другие также называют памятник страшным. Кто-то сравнил скульптуру с немецким политиком Урсулой фон дер Ляйен, назвав ее такой же уродливой. «Возможно, это „крик Урсулы фон дер Ляйен“ от беспомощности из-за кризиса, в который ввели Европу», — предположил пользователь с ником «Гражданин». Ранее в Болгарии открыли памятник, посвященный конфликту на Украине. Скульптура представляет собой кричащую женщину и называется «Крик украинской матери». Памятник расположен напротив памятника Советской Армии, передает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Болгары высмеяли памятник кричащей женщины, посвященный конфликту на Украине. Пользователи болгарского сайта Dnes назвали его уродливым и ужасным. «Этот памятник, как из фильма ужасов. Это больше похоже на то вопиющее „что-то“ в Европейском парламенте», — пишет пользователь Виктор Цонков. «Это ужасное и уродливое творение — отстой. В 1944-м люди не были счастливее, но их лица были прекрасны, фигуры стояли, излучали силу, устремленность и веру в себя и в победу», — считает пользователь с ником УДУ. Другие также называют памятник страшным. Кто-то сравнил скульптуру с немецким политиком Урсулой фон дер Ляйен, назвав ее такой же уродливой. «Возможно, это „крик Урсулы фон дер Ляйен“ от беспомощности из-за кризиса, в который ввели Европу», — предположил пользователь с ником «Гражданин». Ранее в Болгарии открыли памятник, посвященный конфликту на Украине. Скульптура представляет собой кричащую женщину и называется «Крик украинской матери». Памятник расположен напротив памятника Советской Армии, передает телеканал 360.