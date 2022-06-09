Куйвашев пропускает кремлевское совещание в Челябинске. Причина — важные гости из-за границы

09 июня 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев 9 июня работает на международном форуме в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 9 июня не сможет участвовать в большом совещании по национальной политике, организованном в Челябинске администрацией президента РФ. В этот же день глава области работает в Екатеринбурге на IX Российско-Киргизской конференции. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте информполитики. «Губернатор сегодня работает на Российско-Киргизской межрегиональной конференции. [На совещании в Челябинске] предполагается участие [первого заместителя губернатора] Алексея Викторовича [Шмыкова]», — рассказали в департаменте. По словам источника URA.RU в резиденции главы региона, до утра 9 июня оставалась надежда, что Куйвашев все же сможет выехать в Челябинск. Там он должен был выступить с докладом о ситуации в регионе. Вместе со Шмыковым, по данным агентства, представлять Свердловскую область будут мэры Екатеринбурга Алексей Орлов и Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В совещании примут участие замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, уральский полпред Владимир Якушев, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и губернаторы регионов УрФО. Как и анонсировало URA.RU, общение пойдет о вопросах национальной политики на Урале. В этот же день, 9 июня, в Екатеринбурге проходит IX Российско-Киргизская межрегиональная конференция. Куйвашев — один из главных участников форума. В рамках мероприятия он встретился с первыми лицами киргизской делегации, в частности с министром экономики и коммерции республики Данияром Амангельдиевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 9 июня не сможет участвовать в большом совещании по национальной политике, организованном в Челябинске администрацией президента РФ. В этот же день глава области работает в Екатеринбурге на IX Российско-Киргизской конференции. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте информполитики. «Губернатор сегодня работает на Российско-Киргизской межрегиональной конференции. [На совещании в Челябинске] предполагается участие [первого заместителя губернатора] Алексея Викторовича [Шмыкова]», — рассказали в департаменте. По словам источника URA.RU в резиденции главы региона, до утра 9 июня оставалась надежда, что Куйвашев все же сможет выехать в Челябинск. Там он должен был выступить с докладом о ситуации в регионе. Вместе со Шмыковым, по данным агентства, представлять Свердловскую область будут мэры Екатеринбурга Алексей Орлов и Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В совещании примут участие замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, уральский полпред Владимир Якушев, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и губернаторы регионов УрФО. Как и анонсировало URA.RU, общение пойдет о вопросах национальной политики на Урале. В этот же день, 9 июня, в Екатеринбурге проходит IX Российско-Киргизская межрегиональная конференция. Куйвашев — один из главных участников форума. В рамках мероприятия он встретился с первыми лицами киргизской делегации, в частности с министром экономики и коммерции республики Данияром Амангельдиевым.