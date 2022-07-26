Посольство РФ заявило о лжи США из-за «воспаленного воображения»

Россия активно вовлечена в международные дела, подчеркнули в посольстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США врут об «изоляции» России из-за «воспаленного воображения». Такой комментарий появился в официальном telegram-канале посольства РФ в Соединенных Штатах.

«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела. Очередным подтверждением тому является насыщенная программа африканского турне Министра иностранных дел С. В.Лаврова. Попытки представить нашу страну изолированной вызваны „воспаленным воображением“ американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывают недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», — заявили в российском посольстве.

Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ подчеркнули, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру». Президент России Владимир Путин отметил, что РФ «не намерена отгораживаться от остального мира», сообщает RT.