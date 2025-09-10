Мерц: НАТО готова защищаться после инцидента с дронами в Польше

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности НАТО к самообороне в связи с инцидентом с дронами над Польшей. По его словам, Совет НАТО обсудил российские действия в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. Мерц связал произошедшее с «длинной цепочкой провокаций» в регионе Балтийского моря, не уточнив детали.

