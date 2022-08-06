FP: Европа оказалась сбита с толку из-за «троянского коня» Путина

Венгрия является тайным союзником Владимира Путина в ЕС, считают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан противоречит единой политике лидеров европейских стран, выступая в роли «троянского коня» президента России Владимира Путина в Европейском союзе. Об этом в своей статье для Foreign Policy заявила журналистка Аманда Коукли.

«Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС и внешнеполитические аналитики задаются вопросом, что стоит за почти одержимым подчинением Будапешта Кремлю», — говорится в публикации.

Обозревательница напомнила о том давлении, которое Венгрия оказывает на Брюссель. Так, против решения о добровольном сокращении потребления газа на 15% выступил лишь один Орбан, назвав этот поступок «еще одним шагом к военной экономике», в то время как 27 членов ЕС единогласно согласились с инициативой.

Помимо премьер-министра страны, в поддержку России выступали и другие венгерские политики. «Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто нанес неожиданный визит в Москву. Этот шаг порвал с западными партнерами и прочно укрепил положение Венгрии как единственного союзника России в Европейском союзе», — говорится в статье.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подойдут Будапешту. Кроме того, политик отмечал, что мирное решение конфликта на Украине не будет достигнуто без переговоров России и США.