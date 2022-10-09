09 октября 2022

В Госдуме предложили кардинально изменить авиабилеты в России

Депутат ГД Коткин предложил печатать авиабилеты на русском языке
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По словам Сергея Коткина, у россиян возникают проблемы из-за авиабилетов на английском языке Фото:

Электронные билеты и посадочные талоны на внутренних авиарейсах должны содержать в себе информацию на русском языке. Такое предложение поступило в Минтранс РФ от депутата Госдумы РФ Сергея Коткина.

В Минтранс поступило обращение от Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах россиян» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где вся важная информация изложена на английском языке, сообщает «Коммерсант». Парламентарий заявляет, что это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком, потому билеты и посадочные талоны должны печататься на русском языке.

Депутат уверяет, что ему известно «большое количество примеров», когда английское оформление перевозочных документов «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах». Авиакомпании должны были подготовить отзывы по этому вопросу для Минтранса до 7 октября.

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Электронные билеты и посадочные талоны на внутренних авиарейсах должны содержать в себе информацию на русском языке. Такое предложение поступило в Минтранс РФ от депутата Госдумы РФ Сергея Коткина. В Минтранс поступило обращение от Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах россиян» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где вся важная информация изложена на английском языке, сообщает «Коммерсант». Парламентарий заявляет, что это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком, потому билеты и посадочные талоны должны печататься на русском языке. Депутат уверяет, что ему известно «большое количество примеров», когда английское оформление перевозочных документов «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах». Авиакомпании должны были подготовить отзывы по этому вопросу для Минтранса до 7 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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