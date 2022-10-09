В Госдуме предложили кардинально изменить авиабилеты в России

Депутат ГД Коткин предложил печатать авиабилеты на русском языке

10 октября 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Коткина, у россиян возникают проблемы из-за авиабилетов на английском языке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Электронные билеты и посадочные талоны на внутренних авиарейсах должны содержать в себе информацию на русском языке. Такое предложение поступило в Минтранс РФ от депутата Госдумы РФ Сергея Коткина. В Минтранс поступило обращение от Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах россиян» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где вся важная информация изложена на английском языке, сообщает « Коммерсант ». Парламентарий заявляет, что это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком, потому билеты и посадочные талоны должны печататься на русском языке. Депутат уверяет, что ему известно «большое количество примеров», когда английское оформление перевозочных документов «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах». Авиакомпании должны были подготовить отзывы по этому вопросу для Минтранса до 7 октября.

Электронные билеты и посадочные талоны на внутренних авиарейсах должны содержать в себе информацию на русском языке. Такое предложение поступило в Минтранс РФ от депутата Госдумы РФ Сергея Коткина. В Минтранс поступило обращение от Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах россиян» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где вся важная информация изложена на английском языке, сообщает «Коммерсант». Парламентарий заявляет, что это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком, потому билеты и посадочные талоны должны печататься на русском языке. Депутат уверяет, что ему известно «большое количество примеров», когда английское оформление перевозочных документов «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах». Авиакомпании должны были подготовить отзывы по этому вопросу для Минтранса до 7 октября.