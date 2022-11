The Daily Reckoning: американские СМИ распространяют ложную информацию про Путина

Британские и американские спецслужбы занимались распространением антироссийской лжи, отметил Рикардс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американские СМИ распространяли ложную информацию про заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning. «Теперь элиты США начали психологические операции против Путина с ядерным оружием в качестве приманки. Они утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие в Украине и, возможно, в других частях Восточной и Центральной Европы. Это ложь. Путин такого не говорил», — отметил обозреватель. По словам Рикардса, британские и американские спецслужбы также занимались распространением антироссийской дезинформации с целью поддержки боевого духа. «Эта ложь была перепечатана подстрекательскими СМИ, такими как The Washington Post, The New York Times и NBC News», — сообщил специалист. Ранее президент России Владимир Путин исключил применение ядерного оружия против Украины. Он заявил о том, что РФ использует его для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения.

