04 ноября 2022

The Daily Reckoning: американские СМИ распространяют ложную информацию про Путина

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Британские и американские спецслужбы занимались распространением антироссийской лжи, отметил Рикардс Фото:

Американские СМИ распространяли ложную информацию про заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

«Теперь элиты США начали психологические операции против Путина с ядерным оружием в качестве приманки. Они утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие в Украине и, возможно, в других частях Восточной и Центральной Европы. Это ложь. Путин такого не говорил», — отметил обозреватель.

По словам Рикардса, британские и американские спецслужбы также занимались распространением антироссийской дезинформации с целью поддержки боевого духа. «Эта ложь была перепечатана подстрекательскими СМИ, такими как The Washington Post, The New York Times и NBC News», — сообщил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин исключил применение ядерного оружия против Украины. Он заявил о том, что РФ использует его для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения.

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Американские СМИ распространяли ложную информацию про заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning. «Теперь элиты США начали психологические операции против Путина с ядерным оружием в качестве приманки. Они утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие в Украине и, возможно, в других частях Восточной и Центральной Европы. Это ложь. Путин такого не говорил», — отметил обозреватель. По словам Рикардса, британские и американские спецслужбы также занимались распространением антироссийской дезинформации с целью поддержки боевого духа. «Эта ложь была перепечатана подстрекательскими СМИ, такими как The Washington Post, The New York Times и NBC News», — сообщил специалист. Ранее президент России Владимир Путин исключил применение ядерного оружия против Украины. Он заявил о том, что РФ использует его для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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