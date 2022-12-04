ВСУ обстреляли жилые кварталы в Донецке

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Обстрел Городской администрации. Донецк, донецк, разрушения, разрушение, обстрел, последствия обстрела
Донецк регулярно обстреливают (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удары по жилым кварталам в Донецке. Информации о пострадавших нет.

«ВСУ нанесли в воскресенье удар по центральному Ворошиловскому району Донецка. Зафиксированы не менее трех попаданий по жилым кварталам в районе улиц Университетской и Щорса в центре города», — передает корреспондент ТАСС.

В администрации Донецка уточнили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловского района. Информации о пострадавших нет.

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Вооруженные силы Украины нанесли удары по жилым кварталам в Донецке. Информации о пострадавших нет. «ВСУ нанесли в воскресенье удар по центральному Ворошиловскому району Донецка. Зафиксированы не менее трех попаданий по жилым кварталам в районе улиц Университетской и Щорса в центре города», — передает корреспондент ТАСС. В администрации Донецка уточнили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловского района. Информации о пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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