ВСУ обстреляли жилые кварталы в Донецке

04 декабря 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Донецк регулярно обстреливают (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли удары по жилым кварталам в Донецке. Информации о пострадавших нет. «ВСУ нанесли в воскресенье удар по центральному Ворошиловскому району Донецка. Зафиксированы не менее трех попаданий по жилым кварталам в районе улиц Университетской и Щорса в центре города», — передает корреспондент ТАСС. В администрации Донецка уточнили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловского района. Информации о пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по жилым кварталам в Донецке. Информации о пострадавших нет. «ВСУ нанесли в воскресенье удар по центральному Ворошиловскому району Донецка. Зафиксированы не менее трех попаданий по жилым кварталам в районе улиц Университетской и Щорса в центре города», — передает корреспондент ТАСС. В администрации Донецка уточнили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловского района. Информации о пострадавших нет.