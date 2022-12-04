ВСУ обстреляли жилые кварталы в Донецке

Донецк регулярно обстреливают (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли удары по жилым кварталам в Донецке. Информации о пострадавших нет.
«ВСУ нанесли в воскресенье удар по центральному Ворошиловскому району Донецка. Зафиксированы не менее трех попаданий по жилым кварталам в районе улиц Университетской и Щорса в центре города», — передает корреспондент ТАСС.
В администрации Донецка уточнили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловского района. Информации о пострадавших нет.