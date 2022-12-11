Экономист назвал новогодний продукт, который подорожает больше других

Экономист Калугин: игристое вино в Новый год продается по максимальной цене

11 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Игристые вина во время новогодних праздников продаются по максимальной стоимости, заявил Виталий Калугин Фото: Анна Майорова © URA.RU Игристое вино в новогоднее время традиционно дорожает больше других продуктов, так как продается по своей максимальной цене. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин. «Игристые вина по традиции в это время продаются по максимальной стоимости», — заявил Калугин. Экономист объясняет это тем, что данный товар после 5 января теряет свою актуальность у потребителей. На данный момент это единственная позиция, которая особенно повышается в цене. Все остальные традиционные продукты новогоднего стола, по мнению экономиста, не сильно дорожают. Что касается шоколадной продукции, то она сейчас продается со скидками, отметил эксперт. Калугин также подчеркнул, что встречу Нового, 2023, года можно будет назвать более дорогой, чем в предыдущие годы. Статистика говорит о том, что продукты питания подорожали от 15 до 20%. В результате этого новогодний стол 2022 года будет на 15% «дороже» прошлогоднего, заключил эксперт.

Игристое вино в новогоднее время традиционно дорожает больше других продуктов, так как продается по своей максимальной цене. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин. «Игристые вина по традиции в это время продаются по максимальной стоимости», — заявил Калугин. Экономист объясняет это тем, что данный товар после 5 января теряет свою актуальность у потребителей. На данный момент это единственная позиция, которая особенно повышается в цене. Все остальные традиционные продукты новогоднего стола, по мнению экономиста, не сильно дорожают. Что касается шоколадной продукции, то она сейчас продается со скидками, отметил эксперт. Калугин также подчеркнул, что встречу Нового, 2023, года можно будет назвать более дорогой, чем в предыдущие годы. Статистика говорит о том, что продукты питания подорожали от 15 до 20%. В результате этого новогодний стол 2022 года будет на 15% «дороже» прошлогоднего, заключил эксперт.