Политический обозреватель назвал переломный момент спецоперации в феврале

Политический обозреватель Скачко: в феврале ВС России должны нанести по ВСУ упреждающий удар

03 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия должна сорвать весеннее контрнаступление ВСУ, считает Владимир Скачко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переломным моментом в спецоперации на Украине может стать срыв весеннего контрнаступления ВСУ, для этого Россия должна в феврале нанести упреждающий удар. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политический обозреватель «Украина.Ру» Владимир Скачко. «Почему в феврале все сделать желательно? Потому что где-то с марта, при ускоренной подготовке на Западе, на Украину начнут поступать танки, самоходные установки, всевозможные бронетранспортеры Bradley, против которых у России пока нет достаточного противоядия в военном смысле. Они могут стать решающим фактором для контрнаступления вооруженных сил Украины и могут осложнить ситуацию для России в спецоперации. Поэтому лучший способ — это упреждающий удар», — объяснил Владимир Скачко. Политический обозреватель сравнил ситуацию в районе Бахмута с битвой под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), когда Красная Армия сломила фашистскую Германию. «Если сейчас сравнивать Соледар, Угледар, Бахмут (Артемовск) со Сталинградом в годы ВОВ, где был сломлен хребет Германии, то сейчас можно это сделать с ВСУ. После этого, по аналогии с ВОВ или Второй мировой войной, была Курская дуга. Еще одна битва, которую Красная Армия выиграла только потому, что она смогла нанести упреждающий удар по войскам и сорвала, затянула этот мощный удар. Смогла выдержать это немецкое контрнаступление, очень хорошо подготовленное, эшелонированное, оснащенное всеми видами вооружения, от авиации до танков. Вот что-то подобное Россия может сделать и сейчас», — подчеркнул Скачко. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в конце марта-начале апреля ВСУ могут начать контрнаступление. Главными направлениями могут стать — Мелитополь и Бердянск. О грядущем контрнаступлении ВСУ весной говорил в ходе выступления в Белом доме и президент США Джо Байден. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переломным моментом в спецоперации на Украине может стать срыв весеннего контрнаступления ВСУ, для этого Россия должна в феврале нанести упреждающий удар. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политический обозреватель «Украина.Ру» Владимир Скачко. «Почему в феврале все сделать желательно? Потому что где-то с марта, при ускоренной подготовке на Западе, на Украину начнут поступать танки, самоходные установки, всевозможные бронетранспортеры Bradley, против которых у России пока нет достаточного противоядия в военном смысле. Они могут стать решающим фактором для контрнаступления вооруженных сил Украины и могут осложнить ситуацию для России в спецоперации. Поэтому лучший способ — это упреждающий удар», — объяснил Владимир Скачко. Политический обозреватель сравнил ситуацию в районе Бахмута с битвой под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), когда Красная Армия сломила фашистскую Германию. «Если сейчас сравнивать Соледар, Угледар, Бахмут (Артемовск) со Сталинградом в годы ВОВ, где был сломлен хребет Германии, то сейчас можно это сделать с ВСУ. После этого, по аналогии с ВОВ или Второй мировой войной, была Курская дуга. Еще одна битва, которую Красная Армия выиграла только потому, что она смогла нанести упреждающий удар по войскам и сорвала, затянула этот мощный удар. Смогла выдержать это немецкое контрнаступление, очень хорошо подготовленное, эшелонированное, оснащенное всеми видами вооружения, от авиации до танков. Вот что-то подобное Россия может сделать и сейчас», — подчеркнул Скачко. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в конце марта-начале апреля ВСУ могут начать контрнаступление. Главными направлениями могут стать — Мелитополь и Бердянск. О грядущем контрнаступлении ВСУ весной говорил в ходе выступления в Белом доме и президент США Джо Байден.