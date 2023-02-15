Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен «главным гинекологом» Европы

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Фон дер Ляйен выполняет роль главного гинеколога Европы, заявил Дмитрий Медведев. Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не имеет представления о положении дел в европейской экономике и выполняет роль «главного гинеколога» Европы. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Фон дер Ляйен как самый высокопоставленный европейский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний», — написал Медведев в своем telegram-канал. Он добавил, что глава Еврокомиссии показывает полное непонимание ситуации в экономике Европы и привыкла рассматривать только лишь медицинские объекты.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала содержимое десятого пакета санкций против России. Он вместит в себя ограничений на 10 млрд евро.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не имеет представления о положении дел в европейской экономике и выполняет роль «главного гинеколога» Европы. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Фон дер Ляйен как самый высокопоставленный европейский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний», — написал Медведев в своем telegram-канал. Он добавил, что глава Еврокомиссии показывает полное непонимание ситуации в экономике Европы и привыкла рассматривать только лишь медицинские объекты. Ранее фон дер Ляйен анонсировала содержимое десятого пакета санкций против России. Он вместит в себя ограничений на 10 млрд евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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