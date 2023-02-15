Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен «главным гинекологом» Европы

Фон дер Ляйен выполняет роль главного гинеколога Европы, заявил Дмитрий Медведев. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не имеет представления о положении дел в европейской экономике и выполняет роль «главного гинеколога» Европы. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Фон дер Ляйен как самый высокопоставленный европейский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний», — написал Медведев в своем telegram-канал . Он добавил, что глава Еврокомиссии показывает полное непонимание ситуации в экономике Европы и привыкла рассматривать только лишь медицинские объекты.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала содержимое десятого пакета санкций против России. Он вместит в себя ограничений на 10 млрд евро.