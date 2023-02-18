Прокуратура ХМАО выявила нарушение закона при установке крупнейшего катка в Тюменской области

Прокуратура выявила нарушения Земельного кодекса РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура направила в адрес главы Сургута (ХМАО) Андрея Филатова представление, требуя устранить нарушения закона, касающиеся размещения в городе самого большого катка в округе и Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Сергей Глинских, который и обратился в ведомство с просьбой проверить законность установки катка. Помимо этого он направил в агентство копию ответа из надзорного ведомства.

В ответе прокуратура указывает, что при проверке выявлены нарушения Земельного кодекса РФ и нескольких пунктов постановления правительства ХМАО об условиях размещения данных объектов. «Нарушения выразились в непринятии мер по установлению соответствия планируемых к размещению объектов требованиям, содержащимся в постановлении №1300, отражении перечня объектов с указанием их количества и в определении необоснованного срока выдачи разрешения. В связи с чем в адрес главы Сургута подготовлено представление об устранении нарушений закона», — указано в ответе прокуратуры.

Кроме этого, прокуратура выяснила, что сотрудники мэрии не контролировали, исполняет ли предприниматель, установивший каток и ряд зданий с прокатом коньков, фуд-кортом, зоной для переобувания и отдыха, правила заключенного соглашения. «В ходе проверки обоснованности выданного разрешения выявлены факты отсутствия контроля со стороны органа местного самоуправления, непринятия мер по проверке соответствия размещенных объектов выданному разрешению», — указала в ответе прокуратура.

В прокуратуре подтвердили, что подготовили представление главе Сургута по обращению Глинских. В администрации Сургута журналисту URA.RU сообщили, что данный документ к ним еще не поступал. «Реагировать администрация в данном случае будет штатно, как и предполагает процедура. Представление рассмотрят. Далее будет принято решение о последующих действиях», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута возмущены ценами на самом большом катке в ХМАО. За прокат коньков нужно заплатить в три раза больше чем на других локациях.