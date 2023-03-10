Фронтовая сводка за неделю: ВС РФ ведут бои в центре Бахмута

Основные события СВО разворачиваются на Донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В центре Бахмута (Артемовска) ведутся ожесточенные бои. На Запорожском направлении уничтожено около 20 единиц украинской военной техники. URA.RU совместно с военными корреспондентами приводит главные новости о спецоперации за неделю в своей фронтовой сводке.
- Напряженная обстановка сохраняется в Луганской народной республике. Специальный корреспондент URA.RU Николай Кислов сообщает, что ВС РФ продвигаются в направлении сел Невское и Макеевка.
- Значительные успехи российских военных отмечаются в районе города Купянск (Харьковская область). Продвижение на этом участке составляет до пяти километров вглубь линии фронта.
- Украинская армия отводит подразделения на правый берег реки Оскол. На левом берегу остаются лишь заградительные отряды.
- Основные события разворачиваются на Донецком направлении. На этом участке российская армия вышла на рубежи ВСУ под Авдеевкой, сообщает специальный корреспондент URA.RU Евгений Линин. ВС РФ начали применять 500-килограммовые авиабомбы для разрушения фортификационных сооружений украинской стороны.
- Российские военные ведут бои в центральных районах Бахмута (Артемовска). Город взят в полукольцо, все транспортные магистрали находятся под огневым контролем российской армии, ведется работа по ликвидации подразделений ВСУ в пригороде.
- На Запорожском направлении за неделю уничтожено 20 единиц украинской техники и более роты личного состава украинской армии. Об этом рассказал специальный корреспондент URA.RU Сергей Саблин.
- ВСУ выпустили более 500 снарядов из 155-миллиметровой тяжелой артиллерии в населенных пунктах Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. В результате обстрелов никто не погиб, но разрушена большая часть гражданской инфраструктуры. Также ВСУ пытались вести разведку боем на левом берегу Днепра, но попытки были успешно отбиты.
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