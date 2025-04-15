15 апреля 2025
14 апреля 2025

В Петербурге руководительница медклиники перевела мошенникам восемь миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевшая перевела деньги на так называемый «безопасный» банковский счет
Потерпевшая перевела деньги на так называемый «безопасный» банковский счет Фото:

В Петербурге руководительница медицинской клиники лишилась почти восьми миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В полицию Петроградского района обратилась с заявлением 70-летняя женщина-руководитель медицинской клиники, проживающая в доме 10 по проспекту Медиков. <...> Заявительница лишилась 7 940 000 рулей», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.

Потерпевшая перевела 5 940 000 рублей на так называемый «безопасный» банковский счет после телефонного разговора с неизвестным лицом. Кроме того, женщина передала 2 000 000 рублей курьеру, который, предположительно, также был частью мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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В Петербурге руководительница медицинской клиники лишилась почти восьми миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «В полицию Петроградского района обратилась с заявлением 70-летняя женщина-руководитель медицинской клиники, проживающая в доме 10 по проспекту Медиков. <...> Заявительница лишилась 7 940 000 рулей», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Потерпевшая перевела 5 940 000 рублей на так называемый «безопасный» банковский счет после телефонного разговора с неизвестным лицом. Кроме того, женщина передала 2 000 000 рублей курьеру, который, предположительно, также был частью мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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