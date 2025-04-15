В Петербурге руководительница медклиники перевела мошенникам восемь миллионов

В Петербурге руководительница медицинской клиники лишилась почти восьми миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«В полицию Петроградского района обратилась с заявлением 70-летняя женщина-руководитель медицинской клиники, проживающая в доме 10 по проспекту Медиков. <...> Заявительница лишилась 7 940 000 рулей», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
Потерпевшая перевела 5 940 000 рублей на так называемый «безопасный» банковский счет после телефонного разговора с неизвестным лицом. Кроме того, женщина передала 2 000 000 рублей курьеру, который, предположительно, также был частью мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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