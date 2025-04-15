В Мурино Ленобласти в квартире сослуживца нашли тело участника СВО

В Мурино Ленобласти найден мертвым военнослужащий в квартире сослуживца. Тело мужчины было найдено в закрытом помещении под шум потока воды. Об этом сообщили в МВД.
«Около пяти утра 15 апреля в полицию поступил сигнал об обнаружении тела 37-летнего гражданина Белоруссии в квартире на улице Шувалова в Мурино», — сообщили 47news в полиции. Погибший и хозяин квартиры, 42-летний уроженец Архангельской области, были не только друзьями, но и сослуживцами в рамках специальной военной операции. Хозяин предложил товарищу остаться у него на выходные, они употребляли алкогольные напитки. После выходных хозяин уехал, вернувшись вечером, обнаружил, что с гостем все в порядке.
На следующее утро хозяин квартиры услышал шум воды из уборной. После того как стуки в дверь остались без ответа, он решил войти в помещение, где и обнаружил тело своего друга без признаков жизни. В данный момент обстоятельства и причины смерти устанавливаются.
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