03 июня 2023

Израиль поможет США внедрить «Железный купол» в ПВО

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Израиль не собирается передавать свой исходный код для систем ПРО «Железный купол» Фото:
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Израиль намерен внедрить систему «Железный купол» в противовоздушную оборону (ПВО) США, чтобы заполнить пробелы в американской противоракетной обороне. Об этом написали в издании The Defense News со ссылкой на заявления официальных лиц с обеих сторон.

«Израильские военные и армия США предпринимают шаги, чтобы привязать две армейские батареи „Железный купол“ к программе противоракетной обороны [Соединенных Штатов]», — написали в издании. Уточняется, что такая мера необходима для заполнения пробела в американской противоракетной обороне.

В материале указали, что что Вашингтон купил две батареи «Железный купол» у Израиля. При этом в издании подчеркнули, что США больше не будут покупать систему ПРО, так как израильское правительство не намерено передавать свой исходный код для вооружения.

Ранее ПРО «Железный купол» у Израиля требовала Украина. Однако бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявил, что Тель-Авив опасается поставлять системы Киеву, так как боится, что их перехватит Россия.

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Израиль намерен внедрить систему «Железный купол» в противовоздушную оборону (ПВО) США, чтобы заполнить пробелы в американской противоракетной обороне. Об этом написали в издании The Defense News со ссылкой на заявления официальных лиц с обеих сторон. «Израильские военные и армия США предпринимают шаги, чтобы привязать две армейские батареи „Железный купол“ к программе противоракетной обороны [Соединенных Штатов]», — написали в издании. Уточняется, что такая мера необходима для заполнения пробела в американской противоракетной обороне. В материале указали, что что Вашингтон купил две батареи «Железный купол» у Израиля. При этом в издании подчеркнули, что США больше не будут покупать систему ПРО, так как израильское правительство не намерено передавать свой исходный код для вооружения. Ранее ПРО «Железный купол» у Израиля требовала Украина. Однако бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявил, что Тель-Авив опасается поставлять системы Киеву, так как боится, что их перехватит Россия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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