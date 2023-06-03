Израиль поможет США внедрить «Железный купол» в ПВО

04 июня 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Израиль не собирается передавать свой исходный код для систем ПРО «Железный купол» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Израиль намерен внедрить систему «Железный купол» в противовоздушную оборону (ПВО) США, чтобы заполнить пробелы в американской противоракетной обороне. Об этом написали в издании The Defense News со ссылкой на заявления официальных лиц с обеих сторон. «Израильские военные и армия США предпринимают шаги, чтобы привязать две армейские батареи „Железный купол“ к программе противоракетной обороны [Соединенных Штатов]», — написали в издании . Уточняется, что такая мера необходима для заполнения пробела в американской противоракетной обороне. В материале указали, что что Вашингтон купил две батареи «Железный купол» у Израиля. При этом в издании подчеркнули, что США больше не будут покупать систему ПРО, так как израильское правительство не намерено передавать свой исходный код для вооружения. Ранее ПРО «Железный купол» у Израиля требовала Украина. Однако бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявил, что Тель-Авив опасается поставлять системы Киеву, так как боится, что их перехватит Россия.

Израиль намерен внедрить систему «Железный купол» в противовоздушную оборону (ПВО) США, чтобы заполнить пробелы в американской противоракетной обороне. Об этом написали в издании The Defense News со ссылкой на заявления официальных лиц с обеих сторон. «Израильские военные и армия США предпринимают шаги, чтобы привязать две армейские батареи „Железный купол“ к программе противоракетной обороны [Соединенных Штатов]», — написали в издании. Уточняется, что такая мера необходима для заполнения пробела в американской противоракетной обороне. В материале указали, что что Вашингтон купил две батареи «Железный купол» у Израиля. При этом в издании подчеркнули, что США больше не будут покупать систему ПРО, так как израильское правительство не намерено передавать свой исходный код для вооружения. Ранее ПРО «Железный купол» у Израиля требовала Украина. Однако бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявил, что Тель-Авив опасается поставлять системы Киеву, так как боится, что их перехватит Россия.