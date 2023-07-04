Губернатор ХМАО поставила условие вице-мэру Мегиона для избрания главой города. Инсайд

04 июля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Игорь Алчинов должен будет успешно провести выборы главы Тюменской области Фото: Администрация города Мегиона Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила условие вице-мэру Мегиона Игорю Алчинову для избрания главой города. Он должен будет успешно провести выборы главы Тюменской области осенью, чтобы отбросить приставку «и.о.». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Комарова любит ставить мэрам проектные задачи, чтобы они могли продемонстрировать ей свою дееспособность на практике, будь это история с набором контрактников или предстоящая избирательная кампания. Хорошие результаты на выборах губернатора Тюменской области для Алчинова будут означать, что жителей Мегиона устраивает статус-кво, и они готовы выполнять общественный договор с властью. Если Алчинов успешно проведет выборы, то получит кресло мэра», — сообщает инсайдер. Алчинов в разговоре с журналистом агентства заявил, что таким образом задачу перед ним никто не ставил. «Есть планы работы, есть обязательства, и их нужно в любом случае выполнять», — сообщил вице-мэр. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что Алчинов будет исполняющим обязанности главы города после смерти мэра Мегиона Олега Дейнеки. Депутаты выберут нового градоначальника осенью.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила условие вице-мэру Мегиона Игорю Алчинову для избрания главой города. Он должен будет успешно провести выборы главы Тюменской области осенью, чтобы отбросить приставку «и.о.». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Комарова любит ставить мэрам проектные задачи, чтобы они могли продемонстрировать ей свою дееспособность на практике, будь это история с набором контрактников или предстоящая избирательная кампания. Хорошие результаты на выборах губернатора Тюменской области для Алчинова будут означать, что жителей Мегиона устраивает статус-кво, и они готовы выполнять общественный договор с властью. Если Алчинов успешно проведет выборы, то получит кресло мэра», — сообщает инсайдер. Алчинов в разговоре с журналистом агентства заявил, что таким образом задачу перед ним никто не ставил. «Есть планы работы, есть обязательства, и их нужно в любом случае выполнять», — сообщил вице-мэр. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что Алчинов будет исполняющим обязанности главы города после смерти мэра Мегиона Олега Дейнеки. Депутаты выберут нового градоначальника осенью.