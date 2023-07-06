В Кремле допустили участие «Талибана»* в саммите ШОС

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II Форум глав регионов государств-членов ШОС. Челябинск, форум шос
Участие движения будет обсуждено перед следующим саммитом ШОС, заявил Дмитрий Песков Фото:

Участие движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет обсуждено во время подготовки к следующему заседанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Здесь решение принимается во время обсуждения. Эта тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту», — заявил Дмитрий Песков, комментируя участие талибов в саммите. Слова Пескова приводит корреспондент URA.RU. Ранее движение выступало за участие в ШОС.

*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Участие движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет обсуждено во время подготовки к следующему заседанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Здесь решение принимается во время обсуждения. Эта тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту», — заявил Дмитрий Песков, комментируя участие талибов в саммите. Слова Пескова приводит корреспондент URA.RU. Ранее движение выступало за участие в ШОС. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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