В Кремле допустили участие «Талибана»* в саммите ШОС

Участие движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет обсуждено во время подготовки к следующему заседанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Здесь решение принимается во время обсуждения. Эта тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту», — заявил Дмитрий Песков, комментируя участие талибов в саммите. Слова Пескова приводит корреспондент URA.RU. Ранее движение выступало за участие в ШОС.
*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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