Талибы* хотят принять участие в саммите ШОС 05 июля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 + Талибан* хочет участвовать в следующем саммите ШОС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) хочет принять участие на следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявили в МИД Афганистана. «[Мы приветствуем] такие встречи в целях достижения согласия и безопасности региона и расширения сотрудничества», — говорится в заявлении талибов. Оно опубликовано на сайте МИД Афганистана. В настоящий момент движение Талибан контролирует большую часть территории Афганистана. Представители движения подчеркнули, что они поддерживают позицию лидеров ШОС, касающаяся поддержки Афганистана, свободного от войн и наркотиков. 23-й саммит глав государств ШОС прошел в Нью-Дели 4 июля. Отмечается, что Афганистан является наблюдателем в организации, но талибы не были приглашены на саммит. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно менять акценты в развитии ШОС для противодействия Западу. *Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) хочет принять участие на следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявили в МИД Афганистана. «[Мы приветствуем] такие встречи в целях достижения согласия и безопасности региона и расширения сотрудничества», — говорится в заявлении талибов. Оно опубликовано на сайте МИД Афганистана. В настоящий момент движение Талибан контролирует большую часть территории Афганистана. Представители движения подчеркнули, что они поддерживают позицию лидеров ШОС, касающаяся поддержки Афганистана, свободного от войн и наркотиков. 23-й саммит глав государств ШОС прошел в Нью-Дели 4 июля. Отмечается, что Афганистан является наблюдателем в организации, но талибы не были приглашены на саммит. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно менять акценты в развитии ШОС для противодействия Западу. *Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям