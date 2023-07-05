Талибы* хотят принять участие в саммите ШОС

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II Форум глав регионов государств-членов ШОС. Челябинск, форум шос
Талибан* хочет участвовать в следующем саммите ШОС Фото:

Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) хочет принять участие на следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявили в МИД Афганистана.

«[Мы приветствуем] такие встречи в целях достижения согласия и безопасности региона и расширения сотрудничества», — говорится в заявлении талибов. Оно опубликовано на сайте МИД Афганистана. В настоящий момент движение Талибан контролирует большую часть территории Афганистана. Представители движения подчеркнули, что они поддерживают позицию лидеров ШОС, касающаяся поддержки Афганистана, свободного от войн и наркотиков.

23-й саммит глав государств ШОС прошел в Нью-Дели 4 июля. Отмечается, что Афганистан является наблюдателем в организации, но талибы не были приглашены на саммит. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно менять акценты в развитии ШОС для противодействия Западу.

*Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) хочет принять участие на следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявили в МИД Афганистана. «[Мы приветствуем] такие встречи в целях достижения согласия и безопасности региона и расширения сотрудничества», — говорится в заявлении талибов. Оно опубликовано на сайте МИД Афганистана. В настоящий момент движение Талибан контролирует большую часть территории Афганистана. Представители движения подчеркнули, что они поддерживают позицию лидеров ШОС, касающаяся поддержки Афганистана, свободного от войн и наркотиков. 23-й саммит глав государств ШОС прошел в Нью-Дели 4 июля. Отмечается, что Афганистан является наблюдателем в организации, но талибы не были приглашены на саммит. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно менять акценты в развитии ШОС для противодействия Западу. *Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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