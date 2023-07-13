Жители Воронежской и Курской областей показали ночные кадры работы ПВО

14 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Курской и Воронежской области сработала российская ПВО Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области и Воронеже прогремели взрывы. Сообщалось, что российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила беспилотник. Позже жители городов опубликовали видео с ПВО в действии. На кадрах из Курчатова видно, как в одном из дворов в небе появляется вспышка, после чего раздается звук взрыва, а у неподалеку стоящих автомобилей срабатывает сигнализация. По данным очевидцев, в результате происшествия были разбиты окна некоторых жилых домов. Официальных комментариев из-за происшествия нет, о пострадавших в его результате также неизвестно. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о взрывах в регионах. На данный момент ответ не поступил. В Воронеже с территории частного дома засняли ракеты ПВО, которые достигают объекта в небе. После столкновения происходит взрыв. Комментариев от официальных лиц также нет, как и данных о пострадавших.

В ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области и Воронеже прогремели взрывы. Сообщалось, что российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила беспилотник. Позже жители городов опубликовали видео с ПВО в действии. На кадрах из Курчатова видно, как в одном из дворов в небе появляется вспышка, после чего раздается звук взрыва, а у неподалеку стоящих автомобилей срабатывает сигнализация. По данным очевидцев, в результате происшествия были разбиты окна некоторых жилых домов. Официальных комментариев из-за происшествия нет, о пострадавших в его результате также неизвестно. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о взрывах в регионах. На данный момент ответ не поступил. В Воронеже с территории частного дома засняли ракеты ПВО, которые достигают объекта в небе. После столкновения происходит взрыв. Комментариев от официальных лиц также нет, как и данных о пострадавших.