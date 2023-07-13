Жители Воронежской и Курской областей показали ночные кадры работы ПВО

В ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области и Воронеже прогремели взрывы. Сообщалось, что российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила беспилотник. Позже жители городов опубликовали видео с ПВО в действии.
На кадрах из Курчатова видно, как в одном из дворов в небе появляется вспышка, после чего раздается звук взрыва, а у неподалеку стоящих автомобилей срабатывает сигнализация. По данным очевидцев, в результате происшествия были разбиты окна некоторых жилых домов. Официальных комментариев из-за происшествия нет, о пострадавших в его результате также неизвестно.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о взрывах в регионах. На данный момент ответ не поступил.
В Воронеже с территории частного дома засняли ракеты ПВО, которые достигают объекта в небе. После столкновения происходит взрыв. Комментариев от официальных лиц также нет, как и данных о пострадавших.
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