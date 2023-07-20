Shot описал беспилотник, убивший 14-летнюю девочку в Крыму

Девочку в Крыму атаковал БПЛА «Стриж», передает Shot
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник, в результате атаки которого погибла несовершеннолетняя девочка, оказался советским Ту-141 «Стриж». Он принадлежит Украине. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«[Беспилотник], убивший 14-летнюю девочку в Крыму — это украинский беспилотник Ту-141 „Стриж“», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления собственного источника.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке БПЛА Украины на Крым. Он подчеркнул, что в результате атаки погибла 14-летняя девочка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в районе поселка Раздольное.
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