Shot описал беспилотник, убивший 14-летнюю девочку в Крыму

Shot: девочка в Крыму погибла в ходе атаки беспилотника ВСУ «Стриж»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Девочку в Крыму атаковал БПЛА «Стриж», передает Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник, в результате атаки которого погибла несовершеннолетняя девочка, оказался советским Ту-141 «Стриж». Он принадлежит Украине. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«[Беспилотник], убивший 14-летнюю девочку в Крыму — это украинский беспилотник Ту-141 „Стриж“», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления собственного источника.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке БПЛА Украины на Крым. Он подчеркнул, что в результате атаки погибла 14-летняя девочка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в районе поселка Раздольное.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотник, в результате атаки которого погибла несовершеннолетняя девочка, оказался советским Ту-141 «Стриж». Он принадлежит Украине. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «[Беспилотник], убивший 14-летнюю девочку в Крыму — это украинский беспилотник Ту-141 „Стриж“», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления собственного источника. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке БПЛА Украины на Крым. Он подчеркнул, что в результате атаки погибла 14-летняя девочка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в районе поселка Раздольное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...