Shot описал беспилотник, убивший 14-летнюю девочку в Крыму Shot: девочка в Крыму погибла в ходе атаки беспилотника ВСУ «Стриж» 20 июля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 + Девочку в Крыму атаковал БПЛА «Стриж», передает Shot Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник, в результате атаки которого погибла несовершеннолетняя девочка, оказался советским Ту-141 «Стриж». Он принадлежит Украине. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «[Беспилотник], убивший 14-летнюю девочку в Крыму — это украинский беспилотник Ту-141 „Стриж“», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления собственного источника. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке БПЛА Украины на Крым. Он подчеркнул, что в результате атаки погибла 14-летняя девочка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в районе поселка Раздольное. Беспилотник, в результате атаки которого погибла несовершеннолетняя девочка, оказался советским Ту-141 «Стриж». Он принадлежит Украине. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «[Беспилотник], убивший 14-летнюю девочку в Крыму — это украинский беспилотник Ту-141 „Стриж“», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления собственного источника. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке БПЛА Украины на Крым. Он подчеркнул, что в результате атаки погибла 14-летняя девочка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в районе поселка Раздольное. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям