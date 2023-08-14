«Коммерсант»: VK откроет офис в Белоруссии

15 августа 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Офис VK появится в Белоруссии до конца года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белоруссии в ближайшие месяцы появится офис холдинга «ВКонтакте». Об этом сообщили представители компании. «В холдинге „ВКонтакте“ прорабатывают возможность открыть офис [в Белоруссии] в ближайшие месяцы», — сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источники в компании. Эксперты считают, что компания может привлечь новых специалистов для разработки приложений и игр. Это позволит расширить возможности контентных сервисов, которые привлекут еще больше рекламодателей. В июне посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой встретился в Москве с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. Они обсудили планы холдинга по развитию, а также состояние рынка IT в России и в Белоруссии.

В Белоруссии в ближайшие месяцы появится офис холдинга «ВКонтакте». Об этом сообщили представители компании. «В холдинге „ВКонтакте“ прорабатывают возможность открыть офис [в Белоруссии] в ближайшие месяцы», — сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источники в компании. Эксперты считают, что компания может привлечь новых специалистов для разработки приложений и игр. Это позволит расширить возможности контентных сервисов, которые привлекут еще больше рекламодателей. В июне посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой встретился в Москве с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. Они обсудили планы холдинга по развитию, а также состояние рынка IT в России и в Белоруссии.