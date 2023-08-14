14 августа 2023

«Коммерсант»: VK откроет офис в Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Офис VK появится в Белоруссии до конца года Фото:

В Белоруссии в ближайшие месяцы появится офис холдинга «ВКонтакте». Об этом сообщили представители компании.

«В холдинге „ВКонтакте“ прорабатывают возможность открыть офис [в Белоруссии] в ближайшие месяцы», — сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источники в компании. Эксперты считают, что компания может привлечь новых специалистов для разработки приложений и игр. Это позволит расширить возможности контентных сервисов, которые привлекут еще больше рекламодателей.

В июне посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой встретился в Москве с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. Они обсудили планы холдинга по развитию, а также состояние рынка IT в России и в Белоруссии.

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В Белоруссии в ближайшие месяцы появится офис холдинга «ВКонтакте». Об этом сообщили представители компании. «В холдинге „ВКонтакте“ прорабатывают возможность открыть офис [в Белоруссии] в ближайшие месяцы», — сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источники в компании. Эксперты считают, что компания может привлечь новых специалистов для разработки приложений и игр. Это позволит расширить возможности контентных сервисов, которые привлекут еще больше рекламодателей. В июне посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой встретился в Москве с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. Они обсудили планы холдинга по развитию, а также состояние рынка IT в России и в Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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