Milliyet: Эрдоган готовит важное заявление на встрече с Путиным

Milliyet: Эрдоган предложит Путину помощь в разрешении конфликта на Украине
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Тайип Эрдоган хочет остановить украинский конфликт, пишет Milliyet Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 4 сентября предложит свою кандидатуру в качестве посредника для проведения мирных переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

«Эрдоган передаст [Путину], что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами (Россией и Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в материале издания. Там пишут, что Эрдоган — единственный иностранный лидер, способный остановить конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Эрдоган 4 сентября посетит Сочи для встречи с Путиным. В Кремле уточняли, что переговоры будут посвящены международной проблематике. Однако ряд западных СМИ строит предположения, что турецкий лидер хочет обсудить с российским коллегой зерновую сделку.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 4 сентября предложит свою кандидатуру в качестве посредника для проведения мирных переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. «Эрдоган передаст [Путину], что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами (Россией и Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в материале издания. Там пишут, что Эрдоган — единственный иностранный лидер, способный остановить конфликт. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Эрдоган 4 сентября посетит Сочи для встречи с Путиным. В Кремле уточняли, что переговоры будут посвящены международной проблематике. Однако ряд западных СМИ строит предположения, что турецкий лидер хочет обсудить с российским коллегой зерновую сделку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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