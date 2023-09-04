Milliyet: Эрдоган готовит важное заявление на встрече с Путиным

Milliyet: Эрдоган предложит Путину помощь в разрешении конфликта на Украине

04 сентября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган хочет остановить украинский конфликт, пишет Milliyet Фото: Официальный сайт Президента России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 4 сентября предложит свою кандидатуру в качестве посредника для проведения мирных переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. «Эрдоган передаст [Путину], что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами (Россией и Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в материале издания. Там пишут, что Эрдоган — единственный иностранный лидер, способный остановить конфликт. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Эрдоган 4 сентября посетит Сочи для встречи с Путиным. В Кремле уточняли, что переговоры будут посвящены международной проблематике. Однако ряд западных СМИ строит предположения, что турецкий лидер хочет обсудить с российским коллегой зерновую сделку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 4 сентября предложит свою кандидатуру в качестве посредника для проведения мирных переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. «Эрдоган передаст [Путину], что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами (Россией и Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в материале издания. Там пишут, что Эрдоган — единственный иностранный лидер, способный остановить конфликт. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Эрдоган 4 сентября посетит Сочи для встречи с Путиным. В Кремле уточняли, что переговоры будут посвящены международной проблематике. Однако ряд западных СМИ строит предположения, что турецкий лидер хочет обсудить с российским коллегой зерновую сделку.