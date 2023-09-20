Минобороны Азербайджана: антитеррористическая операция в Карабахе приостановлена

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Операция в Нагорном Карабахе приостановлена Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе официально приостановлена. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе», — уточнили в военном ведомстве Азербайджана в ходе брифинга. Отмечается, что операция остановлена с 11:00 (по Мск).

До этого сообщалось, что решение о прекращении огня властями Баку было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Операция была начата 19 сентября и продолжалась около суток.

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Антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе официально приостановлена. Об этом сообщили в Минобороны страны. «Достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе», — уточнили в военном ведомстве Азербайджана в ходе брифинга. Отмечается, что операция остановлена с 11:00 (по Мск). До этого сообщалось, что решение о прекращении огня властями Баку было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Операция была начата 19 сентября и продолжалась около суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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