Минобороны Азербайджана: антитеррористическая операция в Карабахе приостановлена 20 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 + Операция в Нагорном Карабахе приостановлена Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе официально приостановлена. Об этом сообщили в Минобороны страны. «Достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе», — уточнили в военном ведомстве Азербайджана в ходе брифинга . Отмечается, что операция остановлена с 11:00 (по Мск). До этого сообщалось, что решение о прекращении огня властями Баку было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Операция была начата 19 сентября и продолжалась около суток. Антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе официально приостановлена. Об этом сообщили в Минобороны страны. «Достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе», — уточнили в военном ведомстве Азербайджана в ходе брифинга. Отмечается, что операция остановлена с 11:00 (по Мск). До этого сообщалось, что решение о прекращении огня властями Баку было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Операция была начата 19 сентября и продолжалась около суток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям