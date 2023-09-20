Минобороны Азербайджана: антитеррористическая операция в Карабахе приостановлена

Операция в Нагорном Карабахе приостановлена
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе официально приостановлена. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе», — уточнили в военном ведомстве Азербайджана в ходе
До этого сообщалось, что решение о прекращении огня властями Баку было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Операция была начата 19 сентября и продолжалась около суток.
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