25 сентября 2023

Военный эксперт Сивков предложил тактику уничтожения портов ВСУ

Военный эксперт Сивков: порты Украины нужно уничтожать масштабными налетами
© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабные налеты Ту-22М3 способны уничтожить порты ВСУ, заявил Константин Сивков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Масштабные налеты российской авиации являются единственным способом полного вывода из строя украинской портовой инфраструктуры. Такое мнение выразил доктор военных наук капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

«Чтобы уничтожить порт ВСУ полностью на долгое время, необходим налет дальней авиации типа Ту-22М3 с полной бомбовой нагрузкой бомб свободного падения», — передает слова Сивкова NEWS.ru. Он добавил, что текущие удары российских вооруженных сил могут временно повредить украинские порты, но только на недельный или месячный период.

По словам Сивкова, в случае масштабных налетов необходимо использовать обычные свободнопадающие бомбы, которые покроют большую площадь и разрушат все объекты в порту. Восстановление портовой инфраструктуры займет примерно год-полтора. Порт представляет собой обширную территорию с множеством различных объектов и сооружений. В случае точечных ракетных ударов, все эти сооружения могут быть восстановлены, как это сделано в России, например, при восстановлении Крымского моста после атаки, заключил Сивков.

Ранее военно-морским флотом России был нанесен удар высокоточным оружием по порту, используемому Вооруженными силами Украины. Удар был эффективным и привел к уничтожению объекта. Кроме того, российская армия провела групповой удар беспилотниками по порту в Рени в Одесской области, целью которого являлись хранилища топлива для военной техники ВСУ. Министерство обороны РФ отмечает, что все цели были поражены.

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Масштабные налеты российской авиации являются единственным способом полного вывода из строя украинской портовой инфраструктуры. Такое мнение выразил доктор военных наук капитан первого ранга запаса Константин Сивков. «Чтобы уничтожить порт ВСУ полностью на долгое время, необходим налет дальней авиации типа Ту-22М3 с полной бомбовой нагрузкой бомб свободного падения», — передает слова Сивкова NEWS.ru. Он добавил, что текущие удары российских вооруженных сил могут временно повредить украинские порты, но только на недельный или месячный период. По словам Сивкова, в случае масштабных налетов необходимо использовать обычные свободнопадающие бомбы, которые покроют большую площадь и разрушат все объекты в порту. Восстановление портовой инфраструктуры займет примерно год-полтора. Порт представляет собой обширную территорию с множеством различных объектов и сооружений. В случае точечных ракетных ударов, все эти сооружения могут быть восстановлены, как это сделано в России, например, при восстановлении Крымского моста после атаки, заключил Сивков. Ранее военно-морским флотом России был нанесен удар высокоточным оружием по порту, используемому Вооруженными силами Украины. Удар был эффективным и привел к уничтожению объекта. Кроме того, российская армия провела групповой удар беспилотниками по порту в Рени в Одесской области, целью которого являлись хранилища топлива для военной техники ВСУ. Министерство обороны РФ отмечает, что все цели были поражены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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