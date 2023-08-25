Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

25 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Корабли ВМФ уничтожили объект Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские корабли нанесли удар по порту, используемому ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военно-морским флотом РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале . Отмечается, что российские ракеты достигли своей цели и уничтожили объект.

Российские корабли нанесли удар по порту, используемому ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военно-морским флотом РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что российские ракеты достигли своей цели и уничтожили объект.