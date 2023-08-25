Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

Корабли ВМФ уничтожили объект
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские корабли нанесли удар по порту, используемому ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военно-морским флотом РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в
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