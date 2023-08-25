Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

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Корабли ВМФ уничтожили объект Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские корабли нанесли удар по порту, используемому ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военно-морским флотом РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что российские ракеты достигли своей цели и уничтожили объект.

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Российские корабли нанесли удар по порту, используемому ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военно-морским флотом РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что российские ракеты достигли своей цели и уничтожили объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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