Reuters: кубинцы воюют на стороне России

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Как минимум 119 кубинцев вступили добровольцами в ВС РФ, сообщает агентство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ряды Вооруженных сил России вступили добровольцами как минимум 119 кубинцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Гонсалес был одним из 119 кубинцев, проходящих там подготовку. По его словам, когда он приехал в Россию, он подписал контракт на работу в армии», — пишет агентство, ссылаясь на слова одного из кубинцев, который уже прошел курс подготовки, а также получил российский паспорт. По словам Гонсалеса, все те, кто приехал в страну, знали, на что идут.

Он также добавил, что поехал на спецоперацию, поскольку Москва была верным союзником Кубы на протяжении десятилетий. Россия помогла сохранить мою семью, заключил Гонсалес.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что республика не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ, определяющий порядок приема на службу в ВС России иностранных граждан. В соответствии с поправками теперь они могут, так же как и граждане России, служить в армии по контракту.

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В ряды Вооруженных сил России вступили добровольцами как минимум 119 кубинцев. Об этом сообщает агентство Reuters. «Гонсалес был одним из 119 кубинцев, проходящих там подготовку. По его словам, когда он приехал в Россию, он подписал контракт на работу в армии», — пишет агентство, ссылаясь на слова одного из кубинцев, который уже прошел курс подготовки, а также получил российский паспорт. По словам Гонсалеса, все те, кто приехал в страну, знали, на что идут. Он также добавил, что поехал на спецоперацию, поскольку Москва была верным союзником Кубы на протяжении десятилетий. Россия помогла сохранить мою семью, заключил Гонсалес. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что республика не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ, определяющий порядок приема на службу в ВС России иностранных граждан. В соответствии с поправками теперь они могут, так же как и граждане России, служить в армии по контракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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