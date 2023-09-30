Reuters: кубинцы воюют на стороне России

30 сентября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Как минимум 119 кубинцев вступили добровольцами в ВС РФ, сообщает агентство Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ряды Вооруженных сил России вступили добровольцами как минимум 119 кубинцев. Об этом сообщает агентство Reuters. «Гонсалес был одним из 119 кубинцев, проходящих там подготовку. По его словам, когда он приехал в Россию, он подписал контракт на работу в армии», — пишет агентство, ссылаясь на слова одного из кубинцев, который уже прошел курс подготовки, а также получил российский паспорт. По словам Гонсалеса, все те, кто приехал в страну, знали, на что идут. Он также добавил, что поехал на спецоперацию, поскольку Москва была верным союзником Кубы на протяжении десятилетий. Россия помогла сохранить мою семью, заключил Гонсалес. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что республика не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ, определяющий порядок приема на службу в ВС России иностранных граждан. В соответствии с поправками теперь они могут, так же как и граждане России, служить в армии по контракту.

В ряды Вооруженных сил России вступили добровольцами как минимум 119 кубинцев. Об этом сообщает агентство Reuters. «Гонсалес был одним из 119 кубинцев, проходящих там подготовку. По его словам, когда он приехал в Россию, он подписал контракт на работу в армии», — пишет агентство, ссылаясь на слова одного из кубинцев, который уже прошел курс подготовки, а также получил российский паспорт. По словам Гонсалеса, все те, кто приехал в страну, знали, на что идут. Он также добавил, что поехал на спецоперацию, поскольку Москва была верным союзником Кубы на протяжении десятилетий. Россия помогла сохранить мою семью, заключил Гонсалес. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что республика не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ, определяющий порядок приема на службу в ВС России иностранных граждан. В соответствии с поправками теперь они могут, так же как и граждане России, служить в армии по контракту.