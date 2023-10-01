В ГД раскрыли, сколько детей погибло с начала СВО из-за агрессии Киева

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: более 114 тысяч детей пострадали из-за Киева

01 октября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Более 300 детей погибло из-за киевского режима, заявили в Госдуме Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 114 тысяч детей пострадали из-за действий киевского режима, более 300 из них погибли. О таких данных парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «По нашей информации погибло более 300 детей, ранено более 1000. Более 114 тысяч детей пострадали в результате киевской агрессии», — заявила Кузнецова на конференции, передает РИА Новости. Она напомнила, что страны Латинской Америки имеют опыт в защите детей от вербовки, а также предложила продолжать объединять усилия парламентариев стран РФ и Латинской Америки по этому вопросу. Ранее Кузнецова сообщала, что на Украине вербуют детей из РФ для уточнения месторасположения российских военных. По ее словам, ВСУ просят пересылать фото или координаты российских опорных пунктов. Она отметила, что информация используется для нанесения ударов по позициям русских бойцов или мирным жителям.

Более 114 тысяч детей пострадали из-за действий киевского режима, более 300 из них погибли. О таких данных парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «По нашей информации погибло более 300 детей, ранено более 1000. Более 114 тысяч детей пострадали в результате киевской агрессии», — заявила Кузнецова на конференции, передает РИА Новости. Она напомнила, что страны Латинской Америки имеют опыт в защите детей от вербовки, а также предложила продолжать объединять усилия парламентариев стран РФ и Латинской Америки по этому вопросу. Ранее Кузнецова сообщала, что на Украине вербуют детей из РФ для уточнения месторасположения российских военных. По ее словам, ВСУ просят пересылать фото или координаты российских опорных пунктов. Она отметила, что информация используется для нанесения ударов по позициям русских бойцов или мирным жителям.