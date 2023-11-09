На Украине заявили, что в стране нет русского национального меньшинства

На территории Украины не существует русского национального меньшинства. Такое заявление сделала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«На Украине нет русского меньшинства», — передает слова Стефанишиной украинское издание «Европейская правда». Она добавила, что нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы отождествляло себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых говорит на русском языке, заключила вице-премьер.
Согласно докладу, подготовленному Министерством иностранных дел РФ, на Украине власти допустили и даже поощряли ненависть к русским жителям и русской культуре, передает РАПСИ. Утверждается, что украинские власти проводят политику принудительной украинизации и ассимиляции всех этнических групп в стране с целью создания моноэтнического государства, ограничивая права русского и русскоязычного населения.
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