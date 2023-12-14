В Аргентине раскрыли план Зеленского по побегу из Украины

El Ojo Digital: Зеленский положит конец конфликту на Украине, сбежав из страны

14 декабря 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Если бы Владимир Зеленский был умнее, он пошел бы на переговоры с Владимиром Путиным, считает El Ojo Digital Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский завершит конфликт с РФ, уехав заграницу. Об этом написало аргентинское издание El Ojo Digital. «Есть подозрение, что он (Зеленский — прим. URA.RU) положит этому конец — уединившись в одном из своих объектов недвижимости в Израиле, Швейцарии, Италии или Флориде, где установит свою кафедру, чтобы возлагать вину и жаловаться, что ему нанесли удар в спину со стороны НАТО и Вашингтона», — говорится в материале издания. Авторы считают, что конфликт не должен был начинаться и если бы украинский лидер был умнее, он пошел бы на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее для прекращения боевых действий на территории Украины Зеленский потребовал от Москвы вывод российских войск со всех территорий страны и возвращение к границам 1991 года. Он также заявил о необходимости вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, передает Life . В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины. 23 сентября он отметил, что условия Зеленского нереализуемы.

Президент Украины Владимир Зеленский завершит конфликт с РФ, уехав заграницу. Об этом написало аргентинское издание El Ojo Digital. «Есть подозрение, что он (Зеленский — прим. URA.RU) положит этому конец — уединившись в одном из своих объектов недвижимости в Израиле, Швейцарии, Италии или Флориде, где установит свою кафедру, чтобы возлагать вину и жаловаться, что ему нанесли удар в спину со стороны НАТО и Вашингтона», — говорится в материале издания. Авторы считают, что конфликт не должен был начинаться и если бы украинский лидер был умнее, он пошел бы на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее для прекращения боевых действий на территории Украины Зеленский потребовал от Москвы вывод российских войск со всех территорий страны и возвращение к границам 1991 года. Он также заявил о необходимости вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, передает Life. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины. 23 сентября он отметил, что условия Зеленского нереализуемы.