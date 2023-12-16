Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в зале заседаний сената

16 декабря 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Сотрудника Сената США уличили в съемке порно в зале заседаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США распространили порнографическое видео с сотрудниками Конгресса, которое было снято в стенах Сената. Его опубликовал информационный сайт The Daily Caller, основанный бывший ведущим Fox News Такером Карлсоном. «На любительском порнографическом видео видно, как сотрудник конгресса занимается сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», — говорится в материале издания. По данным сайта, видео было опубликовано в закрытой группе, связанной с политикой. Кроме того, на сайте опубликовали фото, на котором мужчина из видео стоит на четвереньках спиной к камере на столе в том же зале. А его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия. При этом издание не подтвердило личности участников.

В США распространили порнографическое видео с сотрудниками Конгресса, которое было снято в стенах Сената. Его опубликовал информационный сайт The Daily Caller, основанный бывший ведущим Fox News Такером Карлсоном. «На любительском порнографическом видео видно, как сотрудник конгресса занимается сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», — говорится в материале издания. По данным сайта, видео было опубликовано в закрытой группе, связанной с политикой. Кроме того, на сайте опубликовали фото, на котором мужчина из видео стоит на четвереньках спиной к камере на столе в том же зале. А его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия. При этом издание не подтвердило личности участников.