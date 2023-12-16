Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в зале заседаний сената

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Интервью с Игорем Даниловым. Екатеринбург, переговорка, переговорная, вип комната, конгресс-холл, конгресс холл, вип-комната
Сотрудника Сената США уличили в съемке порно в зале заседаний Фото:

В США распространили порнографическое видео с сотрудниками Конгресса, которое было снято в стенах Сената. Его опубликовал информационный сайт The Daily Caller, основанный бывший ведущим Fox News Такером Карлсоном.

«На любительском порнографическом видео видно, как сотрудник конгресса занимается сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», — говорится в материале издания. По данным сайта, видео было опубликовано в закрытой группе, связанной с политикой.

Кроме того, на сайте опубликовали фото, на котором мужчина из видео стоит на четвереньках спиной к камере на столе в том же зале. А его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия. При этом издание не подтвердило личности участников.

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В США распространили порнографическое видео с сотрудниками Конгресса, которое было снято в стенах Сената. Его опубликовал информационный сайт The Daily Caller, основанный бывший ведущим Fox News Такером Карлсоном. «На любительском порнографическом видео видно, как сотрудник конгресса занимается сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», — говорится в материале издания. По данным сайта, видео было опубликовано в закрытой группе, связанной с политикой. Кроме того, на сайте опубликовали фото, на котором мужчина из видео стоит на четвереньках спиной к камере на столе в том же зале. А его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия. При этом издание не подтвердило личности участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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