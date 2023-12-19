Губернатор Ростовской области поручил выполнить последнюю просьбу бойца, погибшего на СВО

Последняя просьба бойца Романа Рудакова, который погиб на СВО во время битвы за Марьинку, «позаботиться о семье» должна быть исполнена. Такую задачу поставил перед подчиненными губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава администрации Батайска, представители Минобороны РФ», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что обязательно побывает у мамы Рудакова в гостях.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Рудаков вместе с товарищами принял неравный бой в Марьинке. Спустя время российские солдаты нашли на стене надпись: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Рядом с ней лежало девять тел, передает RT.
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