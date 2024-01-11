Новым главой МИД Франции стал Стефан Сежурне

11 января 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Сежурне 38 лет и он станет самым молодым министром иностранных дел страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пост главы МИД Франции занял лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщают французские журналисты. Он заменит Екатерину Колонну, сообщает Lefigaro. «Стефан Сежурне был назначен министром иностранных дел в правительстве Габриэля Атталя», — говорится в материале. Сообщается, что он состоит в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Уточняется, что Сежурне 38 лет и он станет самым молодым министром иностранных дел страны. Ранее премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь. Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить его после ухода с должности Элизабет Борн. Она подала в отставку 8 января.

Пост главы МИД Франции занял лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщают французские журналисты. Он заменит Екатерину Колонну, сообщает Lefigaro. «Стефан Сежурне был назначен министром иностранных дел в правительстве Габриэля Атталя», — говорится в материале. Сообщается, что он состоит в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Уточняется, что Сежурне 38 лет и он станет самым молодым министром иностранных дел страны. Ранее премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь. Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить его после ухода с должности Элизабет Борн. Она подала в отставку 8 января.