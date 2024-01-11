11 января 2024

Новым главой МИД Франции стал Стефан Сежурне

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Сежурне 38 лет и он станет самым молодым министром иностранных дел страны Фото:

Пост главы МИД Франции занял лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщают французские журналисты. Он заменит Екатерину Колонну, сообщает Lefigaro.

«Стефан Сежурне был назначен министром иностранных дел в правительстве Габриэля Атталя», — говорится в материале. Сообщается, что он состоит в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Уточняется, что Сежурне 38 лет и он станет самым молодым министром иностранных дел страны.

Ранее премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь. Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить его после ухода с должности Элизабет Борн. Она подала в отставку 8 января.

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Пост главы МИД Франции занял лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщают французские журналисты. Он заменит Екатерину Колонну, сообщает Lefigaro. «Стефан Сежурне был назначен министром иностранных дел в правительстве Габриэля Атталя», — говорится в материале. Сообщается, что он состоит в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Уточняется, что Сежурне 38 лет и он станет самым молодым министром иностранных дел страны. Ранее премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь. Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить его после ухода с должности Элизабет Борн. Она подала в отставку 8 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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