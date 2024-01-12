Шойгу поставил важную задачу Минобороны

Минобороны РФ: Шойгу поставил задачу увеличения выпуска высокоточных снарядов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Россия нуждается в наращивании производства высокоточных снарядов, заявил Сергей Шойгу Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов и модернизировать обычные до высокоточных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в рамках проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, Шойгу отметил необходимость модернизации уже существующих линеек обычных снарядов, для перевода их в категорию высокоточных.

Министр отметил, что основная боевая работа сегодня ведется не по площадям, а по конкретным целям. Поэтому необходимо развивать и улучшать соответствующее оружие, заключили в оборонном ведомстве.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов и модернизировать обычные до высокоточных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в рамках проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, Шойгу отметил необходимость модернизации уже существующих линеек обычных снарядов, для перевода их в категорию высокоточных. Министр отметил, что основная боевая работа сегодня ведется не по площадям, а по конкретным целям. Поэтому необходимо развивать и улучшать соответствующее оружие, заключили в оборонном ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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