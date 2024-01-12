Шойгу поставил важную задачу Минобороны

Россия нуждается в наращивании производства высокоточных снарядов, заявил Сергей ШойгуФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов и модернизировать обычные до высокоточных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в рамках проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, Шойгу отметил необходимость модернизации уже существующих линеек обычных снарядов, для перевода их в категорию высокоточных.
Министр отметил, что основная боевая работа сегодня ведется не по площадям, а по конкретным целям. Поэтому необходимо развивать и улучшать соответствующее оружие, заключили в оборонном ведомстве.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов и модернизировать обычные до высокоточных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в рамках проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, Шойгу отметил необходимость модернизации уже существующих линеек обычных снарядов, для перевода их в категорию высокоточных. Министр отметил, что основная боевая работа сегодня ведется не по площадям, а по конкретным целям. Поэтому необходимо развивать и улучшать соответствующее оружие, заключили в оборонном ведомстве.