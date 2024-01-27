27 января 2024

Почти миллионная партия яиц прибыла из Турции в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень, яйца, яйцо куриное, яица
Россия получила от Турции почти миллионную партию яиц Фото:

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) доставила в Россию партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. Об этом рассказали в самой компании.

«27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии <…> составляет более 885 тысячи штук», — сообщили в компании РИА Новости.

Также в ОЗК отметили, что российский покупатель получит товар в ближайшее время.

В прошлом году куриные яйца в России рекордно подорожали. В 2024 году цены начали падать: Росстат отмечал, что с начала года они уменьшились в среднем на 0,84%. Среди самых подорожавших товаров на отечественном рынке Росстат отметил яйца, помидоры и груши.

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«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) доставила в Россию партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. Об этом рассказали в самой компании. «27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии <…> составляет более 885 тысячи штук», — сообщили в компании РИА Новости. Также в ОЗК отметили, что российский покупатель получит товар в ближайшее время. В прошлом году куриные яйца в России рекордно подорожали. В 2024 году цены начали падать: Росстат отмечал, что с начала года они уменьшились в среднем на 0,84%. Среди самых подорожавших товаров на отечественном рынке Росстат отметил яйца, помидоры и груши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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