Почти миллионная партия яиц прибыла из Турции в Россию

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) доставила в Россию партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. Об этом рассказали в самой компании.
«27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии <…> составляет более 885 тысячи штук», — сообщили в компании РИА Новости.
Также в ОЗК отметили, что российский покупатель получит товар в ближайшее время.
В прошлом году куриные яйца в России рекордно подорожали. В 2024 году цены начали падать: Росстат отмечал, что с начала года они уменьшились в среднем на 0,84%. Среди самых подорожавших товаров на отечественном рынке Росстат отметил яйца, помидоры и груши.
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