В РФ начнут готовить цифровых юристов

Ректор МГИМО Торкунов анонсировал открытие цифрового факультета

22 февраля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Юристы в РФ станут лидерами в правовой составляющей по искусственному интеллекту, сказал Сергей Новиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) откроет цифровой факультет для подготовки специалистов гуманитарного профиля с компетенциями в сфере цифровых технологий. Об этом сообщил ректор университета Анатолий Торкунов. «Открытие цифрового факультета в МГИМО станет важным шагом в научной деятельности университета, ориентированном на подготовку специалистов со смешанным социально-гуманитарным профилем, обладающих необходимыми цифровыми навыками», − заявил Торкунов на презентации учебника для студентов по цифровому праву, изданного АНО «Белый Интернет» вместе с МГИМО. Его слова передает РАПСИ. Он отметил, что новый факультет должен играть ключевую роль в цифровизации и использовании передовых технологий в рамках учебного заведения. По словам Торкунова, МГИМО обсуждает сотрудничество с ведущими университетами Индии, Китая и других дружественных стран. Он подчеркнул, что запуск цифрового факультета представляет собой сложный процесс, который требует тщательной подготовки и планирования, а также детального изучения методов и шагов, необходимых для успешной реализации задуманного проекта. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко сообщила, что обучение специалистов с цифровыми знаниями для правоохранительных органов повысит показатели борьбы с киберпреступлениями. Согласно статистике, больше половины преступлений совершаются с применением информационно-телекоммуникационных технологий, и их выявляемость является невысокой, сообщает РАПСИ. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, российские юристы должны занять лидирующие позиции в разработке правовой составляющей по применению технологии искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Его заявление приводит РАПСИ. Ранее президент России Владимир Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием. По его словам, угроза развития искусственного интеллекта заставит всех людей на Земле начать договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от ядерного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) откроет цифровой факультет для подготовки специалистов гуманитарного профиля с компетенциями в сфере цифровых технологий. Об этом сообщил ректор университета Анатолий Торкунов. «Открытие цифрового факультета в МГИМО станет важным шагом в научной деятельности университета, ориентированном на подготовку специалистов со смешанным социально-гуманитарным профилем, обладающих необходимыми цифровыми навыками», − заявил Торкунов на презентации учебника для студентов по цифровому праву, изданного АНО «Белый Интернет» вместе с МГИМО. Его слова передает РАПСИ. Он отметил, что новый факультет должен играть ключевую роль в цифровизации и использовании передовых технологий в рамках учебного заведения. По словам Торкунова, МГИМО обсуждает сотрудничество с ведущими университетами Индии, Китая и других дружественных стран. Он подчеркнул, что запуск цифрового факультета представляет собой сложный процесс, который требует тщательной подготовки и планирования, а также детального изучения методов и шагов, необходимых для успешной реализации задуманного проекта. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко сообщила, что обучение специалистов с цифровыми знаниями для правоохранительных органов повысит показатели борьбы с киберпреступлениями. Согласно статистике, больше половины преступлений совершаются с применением информационно-телекоммуникационных технологий, и их выявляемость является невысокой, сообщает РАПСИ. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, российские юристы должны занять лидирующие позиции в разработке правовой составляющей по применению технологии искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Его заявление приводит РАПСИ. Ранее президент России Владимир Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием. По его словам, угроза развития искусственного интеллекта заставит всех людей на Земле начать договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от ядерного оружия.