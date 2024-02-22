В РФ начнут готовить цифровых юристов

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) откроет цифровой факультет для подготовки специалистов гуманитарного профиля с компетенциями в сфере цифровых технологий. Об этом сообщил ректор университета Анатолий Торкунов.
«Открытие цифрового факультета в МГИМО станет важным шагом в научной деятельности университета, ориентированном на подготовку специалистов со смешанным социально-гуманитарным профилем, обладающих необходимыми цифровыми навыками», − заявил Торкунов на презентации учебника для студентов по цифровому праву, изданного АНО «Белый Интернет» вместе с МГИМО. Его слова передает РАПСИ. Он отметил, что новый факультет должен играть ключевую роль в цифровизации и использовании передовых технологий в рамках учебного заведения.
По словам Торкунова, МГИМО обсуждает сотрудничество с ведущими университетами Индии, Китая и других дружественных стран. Он подчеркнул, что запуск цифрового факультета представляет собой сложный процесс, который требует тщательной подготовки и планирования, а также детального изучения методов и шагов, необходимых для успешной реализации задуманного проекта.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко сообщила, что обучение специалистов с цифровыми знаниями для правоохранительных органов повысит показатели борьбы с киберпреступлениями. Согласно статистике, больше половины преступлений совершаются с применением информационно-телекоммуникационных технологий, и их выявляемость является невысокой, сообщает РАПСИ.
По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, российские юристы должны занять лидирующие позиции в разработке правовой составляющей по применению технологии искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Его заявление приводит РАПСИ.
Ранее президент России Владимир Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием. По его словам, угроза развития искусственного интеллекта заставит всех людей на Земле начать договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от ядерного оружия.
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