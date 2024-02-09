Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Путин: ИИ подобно ядерному оружию заставит людей договариваться

09 февраля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Путин сравнил ИИ с ядерным оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Угроза развития искусственного интеллекта заставит всех людей на Земле начать договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от ядерного оружия. Об этом сказал президент России Владимир Путин в интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону. «Когда человечество почувствует угрозу для себя (бесконтрольного развития ИИ — прим. URA.RU), человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать», — сказал Путин. Его слова прозвучали в интервью, опубликованном на официальном сайте Карлсона. Президент добавил, что «когда человечество почувствовало угрозу <…> от ядерного оружия, все обладатели <…> начали между собой договариваться. Потому что понимали, что <…> неаккуратное применение может привести тотальному уничтожению».

Угроза развития искусственного интеллекта заставит всех людей на Земле начать договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от ядерного оружия. Об этом сказал президент России Владимир Путин в интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону. «Когда человечество почувствует угрозу для себя (бесконтрольного развития ИИ — прим. URA.RU), человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать», — сказал Путин. Его слова прозвучали в интервью, опубликованном на официальном сайте Карлсона. Президент добавил, что «когда человечество почувствовало угрозу <…> от ядерного оружия, все обладатели <…> начали между собой договариваться. Потому что понимали, что <…> неаккуратное применение может привести тотальному уничтожению».