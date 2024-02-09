Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Угроза развития искусственного интеллекта заставит всех людей на Земле начать договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от ядерного оружия. Об этом сказал президент России Владимир Путин в интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону.
«Когда человечество почувствует угрозу для себя (бесконтрольного развития ИИ — прим. URA.RU), человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать», — сказал Путин. Его слова прозвучали в интервью, опубликованном на
Президент добавил, что «когда человечество почувствовало угрозу <…> от ядерного оружия, все обладатели <…> начали между собой договариваться. Потому что понимали, что <…> неаккуратное применение может привести тотальному уничтожению».
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