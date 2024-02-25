Лукашенко пообещал хранить верность России

25 февраля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Беларусь всегда будет едина с Россией, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беларусь всегда будет поддерживать единство с Россией. Общая безопасность двух стран считается святым делом. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. «Мы всегда будем едины с Россией. Общая безопасность для Минска и Москвы — это святое», — передает слова Лукашенко « Белта ». Он отметил необходимость продолжения сотрудничества и уважительного отношения друг к другу. Лукашенко при этом подчеркнул, что Россия и Беларусь как суверенные государства сильнее, чем в случае их объединения. Россия и Беларусь сотрудничают для обеспечения «равной и неделимой безопасности». Президент РФ Владимир Путин заявил, что обе страны будут работать вместе в интересах создания многополярной и справедливой мировой системы. Программа согласованных действий Союзного государства также способствует укреплению сотрудничества между двумя странами в международных делах и поддержке друг друга в условиях внешнего давления.

Беларусь всегда будет поддерживать единство с Россией. Общая безопасность двух стран считается святым делом. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. «Мы всегда будем едины с Россией. Общая безопасность для Минска и Москвы — это святое», — передает слова Лукашенко «Белта». Он отметил необходимость продолжения сотрудничества и уважительного отношения друг к другу. Лукашенко при этом подчеркнул, что Россия и Беларусь как суверенные государства сильнее, чем в случае их объединения. Россия и Беларусь сотрудничают для обеспечения «равной и неделимой безопасности». Президент РФ Владимир Путин заявил, что обе страны будут работать вместе в интересах создания многополярной и справедливой мировой системы. Программа согласованных действий Союзного государства также способствует укреплению сотрудничества между двумя странами в международных делах и поддержке друг друга в условиях внешнего давления.